La città di Terni è in lutto per la morte di Diego Bruno, il 21enne che ha perso la vita all’alba di domenica, per una tragica fatalità. In queste ore viene ricordato con affetto da amici, colleghi e vicini di casa: qualcuno ha posizionato dei fiori nel luogo in cui ha perso la vita. Anche la Ternana Calcio e tutti i suoi tifosi hanno condiviso il cordoglio e lo smarrimento per una vita spezzata troppo presto.

Lo scontro all’incrocio di via Giandimartalo e via Martin Luther King

L’incidente mortale è avvenuto all’alba di domenica, intorno alle 6.30, all’incrocio tra via Giandimartalo di Vitalone e via Martin Luther King, a Terni. Per cause in corso di accertamento, un furgone che trasportava pane e una Mercedes Classe B si sono scontrati. La violenza dell’impatto ha spinto il furgone sul marciapiede, travolgendo Diego, che stava rincasando a piedi proprio in quel momento. Dopo il turno di lavoro del sabato sera al McDonald's, si era fermato da alcuni amici. Nelle prime ore del giorno stava rincasando a piedi ed era a pochi passi da casa quando è stato travolto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Avrebbe compiuto 21 anni venerdì.

Indagini e accertamenti

La dinamica è al vaglio dei carabinieri, mentre la procura di Terni ha aperto un fascicolo per gli accertamenti di rito. I due conducenti dei mezzi coinvolti sono stati trasportati al vicino ospedale con ferite non gravi. Saranno i rilievi e le testimonianze a chiarire con precisione la sequenza degli eventi e le eventuali responsabilità.

L'omaggio della Ternana Calcio

Diego Bruno era un gran tifoso delle Fere, al pari di sua madre, scomparsa appena un anno fa. Ieri sarebbe dovuto partire per la Toscana per seguire la partita Rondinella - Ternana. La squadra, prima della partita, gli ha voluto rendere omaggio con un mazzo di fiori consegnato ai tifosi. Che in segno di lutto hanno seguito senza cori la partita.