Perugia rafforza il presidio sulla movida con un servizio straordinario nella notte, tra il centro cittadino e l’area del luna park "Baracconi". L’azione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela della sicurezza urbana, si inserisce in una cornice operativa che prosegue senza interruzioni.

Un’azione coordinata tra forze dell’ordine

I carabinieri delle Stazioni di Perugia, Ponte San Giovanni e Perugia-Fortebraccio hanno operato in stretta sinergia con personale della Guardia di Finanza. L’obiettivo è stato chiaro: presidiare i punti più sensibili della movida perugina, prevenire condotte illecite e garantire un contesto di maggiore vivibilità per residenti e visitatori.

Dati dell’operazione

37 persone identificate

12 veicoli controllati

un automobilista di 21 anni trovato in possesso di una modica quantità di cocaina: per lui è scattato il ritiro immediato della patente, il sequestro amministrativo del veicolo e la segnalazione alla Prefettura di Perugia come assuntore

L’attenzione dei militari si è focalizzata sui flussi della serata e sulle aree a maggiore affluenza, con verifiche puntuali che hanno interessato anche le vie limitrofe al luna park «Baracconi».

Presidio continuo e risultati nel tempo

Il servizio rientra in un più ampio e costante impianto di controllo del territorio che vede l’Arma dei Carabinieri, insieme alle altre Forze di polizia, quotidianamente in prima linea. Tale impegno ha già prodotto esiti significativi nella stessa zona: identificazioni, sanzioni, arresti e denunce a carico di soggetti dediti ad attività illecite, a conferma di una azione di contrasto ferma e continuativa.

Impatto sulla comunità e sulla vivibilità urbana

Interventi come questo incidono sulla sicurezza percepita e reale nei luoghi della socialità cittadina. La presenza coordinata delle forze dell’ordine svolge una funzione deterrente, tutela la qualità della vita di residenti e famiglie e contribuisce a un utilizzo più responsabile degli spazi pubblici. In un contesto come quello perugino, dove la movida rappresenta anche dinamismo culturale ed economico, la prevenzione resta un fattore abilitante per la fruizione serena delle aree a maggiore attrattività.

Connessioni con il sistema Umbria

Il metodo adottato a Perugia, fondato su interventi mirati e cooperazione interforze, si inserisce in un quadro regionale attento alla sicurezza urbana. La replicabilità di un modello operativo sinergico, soprattutto nei periodi e nei luoghi di maggiore afflusso, può diventare un riferimento per altri centri umbri, favorendo un equilibrio tra socialità, sostenibilità degli spazi e tutela dell’ordine pubblico.