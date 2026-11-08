Cocaina nell'auto e a casa, arrestato 23enne

Tra le dosi che aveva addosso, nell’auto e nell’abitazione, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia, gli hanno sequestrato oltre 50 grammi di cocaina. E 8mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 23enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I carabinieri lo hanno intercettato mentre a bordo della sua auto, a Balanzano, stava cedendo droga a un’altra persona.

L’acquirente, fermato e identificato, è stato segnalato alla Prefettura di Perugia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

La perquisizione

Le successive perquisizioni personale, nell’auto e nell’abitazione dove è domiciliato (nel territorio ricadente nel circondario della Procura di Spoleto) a carico del 23enne hanno consentito di rinvenire 68 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 55 grammi, due bilancini di precisione e circa 8.000 euro in contanti.

L’arresto

Al termine delle operazioni, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di via Ruggia, in attesa del giudizio direttissimo.

In sede di convalida, il Giudice del Tribunale di Spoleto ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.