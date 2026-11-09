Contro le truffe, dal Governo oltre 18mila euro per Perugia

Dal Governo - e in particolare dal Ministero dell’Interno - arriva uno stanziamento di 18.474,46 euro al Comune di Perugia per aiutare la popolazione umbra a prevenire e fermare per il biennio 2026-2027 l’ondata di truffe agli anziani, che stanno ormai dilagando nella nostra regione.

Il commento di Riccardo Mencaglia

Una volta appresa la notizia Riccardo Mencaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia nel comune di Perugia, si è espresso con grande entusiasmo sulla vicenda: “Un intervento concreto che conferma l’attenzione del Governo verso la sicurezza dei cittadini e la tutela delle persone più vulnerabili. Un ringraziamento. Un ringraziamento particolare va al sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco per il costante impegno e l’attenzione riservata al nostro territorio.

Le truffe agli anziani – ha proseguito – rappresentano una forma di criminalità particolarmente odiosa, perché colpiscono spesso persone sole, sfruttandone la buona fede e generando conseguenze che vanno ben oltre il danno economico. Per questo è fondamentale investire nella prevenzione, nell’informazione e nella collaborazione tra istituzioni”.

I dati in Umbria

“La sicurezza delle persone più fragili deve essere una priorità condivisa, al di là delle appartenenze politiche”, ha concluso Mencaglia. E queste parole risuonano sempre più come veritiere, sopratutto se si guardano i dati riguardanti le truffe agli anziani nella nostra Regione.

Negli ultimi mesi del 2026, infatti, l’Umbria ha subito un forte aumento dei casi e di allarmi ricevuti legati alle truffe e raggiri ai danni delle persone anziane, con numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine. Solo nel mese di ottobre sono stati effettuati 10 arresti, tra questi i più recenti sono avvenuti nei pressi di Gubbio e nel perugino, anche grazie alle misure sempre più restrittive, le iniziative e l’aumento dei controlli effettuati da Associazioni, sindacati e Carabinieri.

Insomma, i cittadini umbri non stanno a guardare e grazie all’aiuto delle autorità locali stanno prendendo le giuste contromisure per fermare questo fenomeno di rapine telefoniche e fisiche. La cosa più importante, però, rimane quella di informare direttamente i soggetti più colpiti, ovvero le persone con un’età maggiore che tendono a fidarsi delle persone sbagliate senza sapere ciò a cui vanno incontro.

(Francesco D’Atanasio)