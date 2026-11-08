Per la giornata mondiale della disabilità, che si celebra ricorrentemente ogni 3 dicembre, l’Unistra ha organizzato, fino al 15 dicembre, un ciclo di lezioni aperte a tutti alle quali sarà possibile accedere in maniera gratuita per conoscere, approfondire e discutere tematiche delicate come quelle dell’inclusione e della disabilità sotto diversi punti di vista.

Un programma a 360 gradi

Quest’edizione, dal titolo “Lezioni aperte sulla disabilità 2026: percorsi interdisciplinari per una cultura dell’inclusione”, prevede un programma che tocca molte discipline tra quelle affrontate regolarmente all’Ateneo: in particolare si mescoleranno pedagogia, storia, diritto, linguistica, didattica delle lingue, filosofia politica, museologia, cinema e tecnologie digitali, andando dunque ad offrire una visione completa su temi importanti e frequenti all’interno della nostra società.

Il calendario degli incontri

Dopo il primo incontro che si è tenuto nei giorni scorsi su "Cenni storici su povertà e manicomi in Italia", il calendario proseguirà con i seguenti appuntamenti, tutti ad ingresso libero e gratuito:

Lunedì 9 novembre | 14:00–16:00 | Palazzina Valitutti – Aula I

Oltre le barriere: musei accessibili

Prof.ssa Cristina Galassi - docente di Museologia

Mercoledì 11 novembre | 16:00–18:00 | Palazzina Valitutti – Aula I

L’inclusione prima dell’inclusione. La rivoluzione di Maria Montessori

Prof.ssa Cristina Gaggioli - docente di Didattica e Pedagogia Speciale

Martedì 17 novembre | 11:00–13:00 | Palazzina Lupattelli – Laboratorio informatico

Principi e strumenti per l’accessibilità digitale dei documenti. Formattazione di un documento con Microsoft Word

Prof. Valentino Santucci - docente di Informatica

Mercoledì 25 novembre | 16:00–18:00 | Palazzina Prosciutti – Aula 11

Il linguaggio oltre la voce: le lingue dei segni e le proprietà delle lingue storico-naturali

Prof.ssa Valentina Gasbarra - docente di Glottologia e Linguistica

Ospite: dott.ssa Chiara Bonsignori, Sapienza Università di Roma

Giovedì 26 novembre | 11:00–13:00 | Palazzina Valitutti – Aula B

«Che bella cosa che hai detto». Disabilità sullo schermo da Freaks a Paolo Ruffini

Prof. Giacomo Nencioni - docente di Storia del cinema e culture dell’audiovisivo

Martedì 1 dicembre | 11:00–13:00 | Palazzina Valitutti – Aula A

Disabilità e diritti dei lavoratori: evoluzioni normative e giurisprudenziali

Prof. Francesco Duranti - docente di Diritti fondamentali comparati

Ospite: Avv. Raffaella Rinaldi, Ordine degli Avvocati di Perugia

Martedì 1 dicembre | 14:00–16:00 | Palazzo Gallenga – Aula Magna

L’ideologia competitivo-meritocratica e la questione della disabilità nell’epoca della crisi del welfare

Prof. Alessandro Albanese Ginammi - docente di Storia economica e dello sviluppo

Ospite: Prof. Salvatore Cingari - docente di Storia delle Dottrine politiche

Mercoledì 2 dicembre | 11:00–13:00 | Palazzina Andreani – Aula Seminari

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità a 20 anni dalla sua adozione: sfide e prospettive

Prof.ssa Maura Marchegiani - docente di Diritto internazionale

Venerdì 4 dicembre | 14:00–16:00 | Palazzo Gallenga – Aula XV

Gli strumenti per l’inclusione nell’ambito dell’educazione linguistica: esempi dai corsi di lingua

Prof.ssa Valentina Carbonara - docente di Didattica delle lingue moderne

Ospiti: Dott.sse Francesca Leonardi e Chiara Bambagioni - Collaboratrici Esperte Linguistiche (CEL)

Martedì 15 dicembre | 14:00–16:00 | Palazzina Lupattelli – Aula 1/B

Lessico italiano della “disabilità” tra passato e presente

Prof. Roberto Vetrugno - docente di Linguistica italiana

Ospite: Prof. Renato Tomei, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità dell’Umbria.

Il coinvolgimento dell’Università e l’invito del Rettore

A ideare il progetto è stata Cristina Gaggioli, docente e delegata rettorale ai disturbi specifici dell’apprendimento ed alla disabilità. Ma il coinvolgimento dell’Ateneo non si ferma qui: le lezioni infatti saranno inserite all’interno delle attività didattiche universitarie, nonostante ciò chiunque vorrà potrà partecipare ad incontri per ascoltare gli interventi di esperti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni.

Tutto questo su invito del Rettore Valerio De Cesaris, che ha tenuto a sottolineare la valenza dell’evento ed il ruolo che l’Università Per Stranieri ha nella sua promozione e sviluppo. Da lui arriva proprio l’invito a partecipare all’iniziativa promossa da Gaggioli.

I dati in Umbria

Iniziative del genere sono sempre importanti, soprattutto se si guardano i numeri degli studenti con disabilità che frequentano l’Università nel nostro capoluogo. L’Università degli Studi di Perugia conta infatti oltre 1.000 studenti con invalidità e sono sempre in aumento negli ultimi anni, mentre tra gli iscritti all’Università per Stranieri quelli con difficoltà di questo genere rappresentano circa il 1,5%-2% in ogni corso, percentuale in linea con i piccoli atenei pubblici del nostro Paese.

(Francesco D’Atanasio)