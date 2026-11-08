La città di Spoleto piange la scomparsa di Emanuele Nardi (nella foto di alcuni anni fa insieme agli allora protagonisti della fiction Don Matteo, Terence Hill e Simone Montedoro). Il giovane, che avrebbe compiuto 34 anni tra un mese, si è spento nelle prime ore di sabato 7 novembre. Affetto da una malattia rara, era molto conosciuto e stimato. Insieme ad alcuni amici, un paio di anni fa aveva dato vita a un gruppo musicale, il Dream Trip Spoleto.

I funerali di Emanuele si terranno lunedì 9 novembre alle ore 10,30 nella chiesa di San Giovanni Paolo II, a San Nicolò.

Nel ricordarlo, i suoi amici del gruppo musicale hanno scritto: "Sei stato un vero guerriero, non ti ha mai spaventato niente. Hai affrontato sempre tutto con serenità e semplicità. Hai dato tantissimo per noi. E sarai sempre una grande risorsa per noi. Ti abbiamo amato tanto e ti ameremo sempre".

In tanti, in queste ore, si stanno stringendo attorno al dolore del papà Gianluca. A lui, e a tutti i suoi familiari e amici, giungano le condoglianze della nostra redazione.