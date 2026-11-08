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8 novembre 2026
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Pedone di 21 anni muore travolto nello scontro tra due veicoli, lutto tra le Fere

Incidente mortale a Terni domenica mattina: un pedone muore travolto dopo l'impatto tra due veicoli. Feriti anche i conducenti di furgone e auto.

Pedone di 21 anni muore travolto nello scontro tra due veicoli, lutto tra le Fere

Tragedia nella prima mattinata di domenica 8 novembre a Terni. Un uomo - un giovane ternano di 21 anni - che stava camminando nell'area tra via Giandimartalo di Vitalone e viale Martin Luther King è stato travolto nell'impatto tra due veicoli. Per il pedone purtroppo non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un ragazzo molto conosciuto nel mondo della Ternana Calcio, tifoso delle Fere al pari dei suoi familiari. Grande lo sgomento tra i tifosi rossoverdi.

L'incidente ha coinvolto un furgone e un'auto: nell'impatto il primo mezzo è finito sul marciapiede. Fatalità ha voluto che proprio in quei momenti lì passava a piedi il ragazzo, che è stato travolto dal veicolo. È morto sul colpo. Feriti anche i conducenti dei due mezzi.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

(articolo in aggiornamento)

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Terni

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