"Incendio sul treno in galleria", le spettacolari immagini dell'esercitazione

Principio di incendio a bordo di un treno del Regionale di Trenitalia, che provoca l’intossicazione del macchinista e di un viaggiatore. Il treno arresta la marcia all’interno della galleria Balduini tra le stazioni di Baiano di Spoleto e Giuncano, sulla linea Orte – Falconara.

Il capotreno, valutata la situazione, avvia le procedure di soccorso dei viaggiatori intossicati e l’evacuazione degli illesi, chiedendo l’intervento di Vigili del Fuoco e 118 per il soccorso tecnico urgente e sanitario.

Il tutto, fortunatamente, era solo lo scenario dell’esercitazione di protezione civile che si è svolta questa notte sulla linea Orte – Falconara, nella galleria Balduini tra Baiano di Spoleto.

L'esercitazione

Una notte di prove sul campo ha trasformato la galleria Balduini, lungo la linea Orte – Falconara, in un laboratorio operativo per la sicurezza ferroviaria dell’Umbria.

In base allo scenario di emergenza simulato, il convoglio regionale di Trenitalia si è fermato in galleria dopo un principio di incendio, con il macchinista e un viaggiatore intossicati dal fumo. Il capotreno ha avviato le procedure previste, coordinando il soccorso ai passeggeri e l’evacuazione degli illesi, mentre venivano allertati Vigili del Fuoco e 118 per gli interventi tecnico e sanitario.

Lo scenario e il luogo dell’operazione

L’esercitazione ha riprodotto una delle situazioni più critiche per il trasporto su rotaia: un’emergenza in galleria tra Baiano di Spoleto e Giuncano, tratto strategico per i collegamenti trasversali dell’Italia centrale. La scelta del sito ha consentito di testare procedure e tempi in un contesto logistico complesso, con attenzione alla tutela dei viaggiatori e alla sicurezza del personale ferroviario.

Gli enti coinvolti e il coordinamento

L’esercitazione è stata pianificata e coordinata dalla Prefettura-UTG di Perugia insieme alle Società del Gruppo FS, con un dispiegamento interistituzionale che ha messo alla prova catene di comando e cooperazione operativa.

Hanno partecipato:

Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Perugia e Terni

Servizio di emergenza sanitaria 118

NUE 112 Regioni Marche e Umbria

Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo

Forze dell’Ordine

Comune di Spoleto

Protezione Civile della Regione Umbria

Organizzazioni di volontariato

A livello centrale sono stati verificati i flussi comunicativi interni tra sale operative e strutture territoriali impegnate nella gestione dell’emergenza.

Obiettivi e verifiche sul campo

L’attività rientra nel Piano annuale delle esercitazioni del Gruppo FS Italiane ed è stata preceduta da una sessione formativa sui rischi specifici in ambito ferroviario presso il Comune di Spoleto. Le prove hanno permesso di valutare:

flussi comunicativi e procedure di allertamento in caso di emergenza

coordinamento tra componenti ferroviarie e strutture di soccorso esterne

procedure di soccorso tecnico urgente e sanitario

efficacia dei piani e delle procedure di gestione dell’emergenza

tempi e modalità di intervento dei soggetti coinvolti

Le operazioni si sono svolte senza alcuna ripercussione sulla circolazione ferroviaria, salvaguardando la continuità del servizio per pendolari e viaggiatori.

Le parole del prefetto

“Le esercitazioni - ha detto il prefetto di Perugia, Paolo Canaparo - rappresentano uno strumento essenziale per garantire l’efficacia del sistema di protezione civile e di gestione delle emergenze. Esse consentono di verificare sul campo la funzionalità dei piani, l’adeguatezza delle procedure operative e la capacità di coordinamento tra tutte le componenti istituzionali e i soggetti chiamati ad intervenire. Attività come quella svolta nella galleria Balduini contribuiscono a rafforzare la preparazione degli operatori, a consolidare la collaborazione tra le diverse amministrazioni e a incrementare i livelli di sicurezza per i cittadini e per gli utenti del servizio ferroviario".

Prospettive

L’esperienza maturata nella galleria Balduini fornisce una base di dati utile per aggiornare piani e procedure, valorizzare il volontariato organizzato e rafforzare il dialogo tra sale operative. La collaborazione stabile tra Prefettura-UTG, Gruppo FS e Protezione Civile regionale rappresenta una leva per elevare gli standard di sicurezza su tutta la dorsale umbra, a beneficio di cittadini, studenti e lavoratori che ogni giorno scelgono il treno.