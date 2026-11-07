"Incendio sul treno in galleria", le spettacolari immagini dell'esercitazione

Principio di incendio a bordo di un treno del Regionale di Trenitalia, che provoca l’intossicazione del macchinista e di un viaggiatore. Il treno arresta la marcia all’interno della galleria Balduini tra le stazioni di Baiano di Spoleto e Giuncano, sulla linea Orte – Falconara.
Il capotreno, valutata la situazione, avvia le procedure di soccorso dei viaggiatori intossicati e l’evacuazione degli illesi, chiedendo l’intervento di Vigili del Fuoco e 118 per il soccorso tecnico urgente e sanitario.
Il tutto, fortunatamente, era solo lo scenario dell’esercitazione di protezione civile che si è svolta questa notte sulla linea Orte – Falconara, nella galleria Balduini tra Baiano di Spoleto.
L'esercitazione
Una notte di prove sul campo ha trasformato la galleria Balduini, lungo la linea Orte – Falconara, in un laboratorio operativo per la sicurezza ferroviaria dell’Umbria.
In base allo scenario di emergenza simulato, il convoglio regionale di Trenitalia si è fermato in galleria dopo un principio di incendio, con il macchinista e un viaggiatore intossicati dal fumo. Il capotreno ha avviato le procedure previste, coordinando il soccorso ai passeggeri e l’evacuazione degli illesi, mentre venivano allertati Vigili del Fuoco e 118 per gli interventi tecnico e sanitario.
Lo scenario e il luogo dell’operazione
L’esercitazione ha riprodotto una delle situazioni più critiche per il trasporto su rotaia: un’emergenza in galleria tra Baiano di Spoleto e Giuncano, tratto strategico per i collegamenti trasversali dell’Italia centrale. La scelta del sito ha consentito di testare procedure e tempi in un contesto logistico complesso, con attenzione alla tutela dei viaggiatori e alla sicurezza del personale ferroviario.
Gli enti coinvolti e il coordinamento
L’esercitazione è stata pianificata e coordinata dalla Prefettura-UTG di Perugia insieme alle Società del Gruppo FS, con un dispiegamento interistituzionale che ha messo alla prova catene di comando e cooperazione operativa.
Hanno partecipato:
Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Perugia e Terni
Servizio di emergenza sanitaria 118
NUE 112 Regioni Marche e Umbria
Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo
Forze dell’Ordine
Comune di Spoleto
Protezione Civile della Regione Umbria
Organizzazioni di volontariato
A livello centrale sono stati verificati i flussi comunicativi interni tra sale operative e strutture territoriali impegnate nella gestione dell’emergenza.
Obiettivi e verifiche sul campo
L’attività rientra nel Piano annuale delle esercitazioni del Gruppo FS Italiane ed è stata preceduta da una sessione formativa sui rischi specifici in ambito ferroviario presso il Comune di Spoleto. Le prove hanno permesso di valutare:
flussi comunicativi e procedure di allertamento in caso di emergenza
coordinamento tra componenti ferroviarie e strutture di soccorso esterne
procedure di soccorso tecnico urgente e sanitario
efficacia dei piani e delle procedure di gestione dell’emergenza
tempi e modalità di intervento dei soggetti coinvolti
Le operazioni si sono svolte senza alcuna ripercussione sulla circolazione ferroviaria, salvaguardando la continuità del servizio per pendolari e viaggiatori.
Le parole del prefetto
“Le esercitazioni - ha detto il prefetto di Perugia, Paolo Canaparo - rappresentano uno strumento essenziale per garantire l’efficacia del sistema di protezione civile e di gestione delle emergenze. Esse consentono di verificare sul campo la funzionalità dei piani, l’adeguatezza delle procedure operative e la capacità di coordinamento tra tutte le componenti istituzionali e i soggetti chiamati ad intervenire. Attività come quella svolta nella galleria Balduini contribuiscono a rafforzare la preparazione degli operatori, a consolidare la collaborazione tra le diverse amministrazioni e a incrementare i livelli di sicurezza per i cittadini e per gli utenti del servizio ferroviario".
Prospettive
L’esperienza maturata nella galleria Balduini fornisce una base di dati utile per aggiornare piani e procedure, valorizzare il volontariato organizzato e rafforzare il dialogo tra sale operative. La collaborazione stabile tra Prefettura-UTG, Gruppo FS e Protezione Civile regionale rappresenta una leva per elevare gli standard di sicurezza su tutta la dorsale umbra, a beneficio di cittadini, studenti e lavoratori che ogni giorno scelgono il treno.
Questo articolo è stato generato con il supporto dell'intelligenza artificiale.