A Terni i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza una coppia di giovani stranieri, entrambi entrati da poco in Italia con visto turistico, ritenuti coinvolti in uno spaccio di cocaina con modalità porta a porta. La donna è anche incita.

Le segnalazioni dei cittadini

L’indagine è scaturita da più segnalazioni di residenti che descrivevano una utilitaria in rapido movimento nel centro cittadino, con brevi incontri in successione.

Il dispositivo predisposto dagli investigatori ha consentito di intercettare il veicolo e di ricostruirne i tragitti in tempo reale, fino al controllo che ha fatto emergere indizi concreti di un’attività di cessione itinerante. L’episodio conferma il ruolo fondamentale delle segnalazioni dei cittadini e l’efficacia dei servizi in abiti civili nelle aree più frequentate del capoluogo.

Appostamenti e fermo

Gli accertamenti sono partiti da piazza Dalmazia, dove i militari in borghese hanno individuato l’utilitaria, risultata poi a noleggio, con a bordo la coppia. Il mezzo è stato seguito durante vari spostamenti fino a via F.lli Cairoli, dove è scattato l’alt con il supporto di una gazzella.

Di fronte al marcato nervosismo e alla scarsa collaborazione dei due, gli operanti hanno approfondito le verifiche con una perquisizione del veicolo. All’interno del vano portaoggetti dello sportello sinistro sono stati rinvenuti 9 involucri in cellophane contenenti poco meno di 7,5 grammi di cocaina, oltre a contanti per poco più di 350 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. Sostanza e denaro sono stati posti sotto sequestro.

Le misure adottate dall’autorità giudiziaria

Per la donna, in stato di gravidanza, è stata effettuata una visita precauzionale al locale ospedale prima del trasferimento in caserma. Su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Terni, entrambi sono stati condotti all’udienza di convalida per direttissima il giorno successivo.

All’esito, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Umbria. Il procedimento proseguirà con gli ulteriori passaggi previsti dalla legge.