Minore aggredito col machete, tre arresti

Sono stati arrestati i tre giovani stranieri ritenuti responsabile dell’aggressione avvenuta la notte del 4 ottobre scorso ai danni di un minorenne, al quale con un macete è stato anche subamputato il dito di una mano. Colpo inferto da uno degli aggressori mentre gli altri due tenevano la giovane vittima ferma a terra, dopo averla colpita con calci e pugni.

Un’aggressione brutale avvenuta nel centro di Terni, originata, secondo quanto ha accertato la polizia di Stato, da futili motivi. Un episodio che aveva destato profonda impressione e allarme tra la cittadinanza.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni, hanno portato a individuare i presunti responsabili, nei confronti dei quali è stata emessa un’ordinanza di misura cautelare in carcere.

Espletate le formalità di rito, i tre stranieri sono stati condotti nella casa circondariale di Terni.