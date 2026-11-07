Arresto in flagranza a Ponte Rio di Todi dopo un controllo stradale dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Todi. Due uomini, di 36 e 24 anni, sono stati fermati e tratti in arresto perché ritenuti responsabili dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con ulteriore deferimento per il più anziano per detenzione di banconote contraffatte.

L’operazione, scattata lungo un nodo viario strategico dell’Orvietano-Tuderte, si inserisce nel presidio costante sulla mobilità regionale e conferma l’attenzione sulle rotte locali di approvvigionamento degli stupefacenti.

Controlli sulla SS 448: il fermo a Ponte Rio

I militari hanno fermato un’autovettura lungo la Strada Statale 448, all’altezza dell’incrocio con la SS 79 bis, nella frazione Ponte Rio di Todi. L’atteggiamento ritenuto sospetto degli occupanti ha spinto ad approfondire le verifiche con una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire addosso al 36enne 3 ovuli contenenti complessivamente 37,15 grammi di eroina.

Le perquisizioni a Perugia: droga e denaro sequestrati

I successivi approfondimenti investigativi hanno esteso le perquisizioni alle abitazioni dei due uomini a Perugia. Qui icCarabinieri hanno rinvenuto ulteriore sostanza, denaro e materiale per il confezionamento.

Presso il 36enne : ulteriori 12 involucri per un totale di 134,3 grammi tra eroina e sostanza da taglio, altri 13 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione , 3.325 euro in contanti e 1.970 euro in banconote ritenute contraffatte, motivo per cui l’uomo è stato deferito anche per la detenzione di monete false.

Presso il 24enne: 337 grammi di sostanza da taglio suddivisi in 30 ovuli e un’ingente somma di 13.600 euro in contanti.

Sequestri e ipotesi di reato

L’intera sostanza stupefacente sequestrata, pari a oltre 508 grammi di eroina, insieme al materiale da taglio e di precisione, al denaro contante per quasi 17mila euro e alle banconote contraffatte, è stata sottoposta a sequestro penale. I due uomini sono ritenuti responsabili dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 36enne è stato deferito anche per la detenzione di banconote false.

Iter giudiziario

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, i due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Spoleto e si trovano in attesa dell’udienza di convalida.