Rifiuta il braccialetto elettronico, portato in carcere

E’ in carcere un 22enne accusato di essere uno degli autori delle rapine avvenute fuori dalla Coop di via Magnini, a Perugia, alla fine di agosto, ai danni di due persone, rimaste ferite.

Le due persone erano state aggredite da tre individui, armati anche di una bottiglia, che colpendole violentemente le avevano costrette a consegnare il borsello, lo smartphone, soldi, carte di pagamento e un orologio. Le vittime avevano riportato diverse lesioni.

Le indagini da parte della Procura di Perugia hanno portato all’individuazione del 22enne, ritenuto l’autore della violenta rapina insieme ad altre due persone, al momento non identificate.

Il giovane è accusato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

Rifiuta il braccialetto, in carcere

Il gip del Tribunale di Perugia, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del giovane i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il 22enne ha però rifiutato di indossare il dispositivo e così è stato accompagnato dai carabinieri nel carcere di Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Proseguono le indagini per identificare i complici del presunto rapinatore.