Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 6 novembre all'interno del cantiere del raddoppio ferroviario della tratta Spoleto - Campello sul Clitunno. L'incidente, che ha coinvolto un operaio cinquantenne, è avvenuto in quest'ultimo territorio comunale: l'uomo durante alcune lavorazioni, avrebbe toccato dei cavi elettrici.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 anche con l'elisoccorso Nibbio, che ha trasferito l'operaio in codice rosso all'ospedale di Perugia.

Sul posto, per accertare la dinamica, il personale dell'Ispettorato del lavoro dell'Usl e i carabinieri della Compagnia di Spoleto.

Appena giovedì, i lavori del raddoppio ferroviario Spoleto - Campello erano stati al centro del dibattito politico grazie ad una interrogazione regionale. L'assessore Francesco De Rebotti aveva fatto il punto degli interventi, spiegando, che "presso la stazione di Campello sono in pieno svolgimento i lavori di adeguamento dei marciapiedi e realizzazione del nuovo piazzale di stazione ad uso manutenzione. In quest’area sono in corso anche opere necessarie per accogliere la futura infrastruttura tecnologica ERMTS. Lungo la linea ferroviaria è in corso il posizionamento dei pali destinati alla trazione elettrica; all’interno della galleria si sta procedendo con l’installazione relativa agli impianti di luce e forza motrice. La fase successiva dei lavori - aveva aggiunto - riguarderà l’armamento ferroviario che prevede la posa del pietrisco, delle traversine, delle rotaie necessarie per completare definitivamente il secondo binario. Risulta in fase di completamento la sottostazione elettrica di Baiano".