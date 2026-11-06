I Carabinieri della Stazione di Perugia hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti di un giovane di 22 anni, gravemente indiziato, allo stato degli atti, dei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia, ha consentito di raccogliere elementi indiziari in relazione a un episodio verificatosi lo scorso 27 agosto, nei pressi del supermercato Coop, situato in via Mario Magnini a Perugia.

Secondo la ricostruzione investigativa, il giovane, in concorso con altri soggetti allo stato non identificati, avrebbe aggredito due persone, ricorrendo anche all'utilizzo di una bottiglia di vetro quale oggetto atto a offendere. Nel corso dell'azione sarebbe stato sottratto a una delle vittime un borsello contenente uno smartphone, denaro contante, carte di pagamento e un orologio da polso. A seguito dell'aggressione, entrambe le persone offese avevano riportato lesioni personali.

In particolare, una delle vittime aveva riportato un trauma con la frattura delle ossa nasali, con prognosi di 30 giorni, mentre l'altra persona delle policontusioni e un trauma cranico, con prognosi di 7 giorni.

All'esito degli accertamenti investigativi, la Procura ha richiesto nei confronti del giovane l'applicazione di una misura cautelare personale. Il G.I.P. del Tribunale di Perugia, accogliendo la richiesta, ha disposto nei confronti dell'indagato la misura degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo (cosiddetto braccialetto elettronico), prevedendo espressamente, in caso di mancato consenso o rifiuto all'installazione del dispositivo, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

In occasione dell'esecuzione del provvedimento, il giovane ha manifestato il proprio rifiuto all'installazione del dispositivo elettronico. Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, i carabinieri hanno proceduto all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere e alla successiva traduzione dell'indagato presso la Casa circondariale di Perugia-Capanne, dove è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.