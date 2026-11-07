Un secolo fa - l'inaugurazione avvenne il 1° novembre 1926 - nacque il "trenino azzurro" che collegava Spoleto a Norcia, attraverso 51 km di tragitto tra montagne, viadotti che erano veri e propri capolavori di ingegneristica, gallerie e uno scenario da favola. La ferrovia venne dismessa nel 1968, soppiantata dalla viabilità veicolare che attraversava la Valnerina in modo più agevole, ma è rimasta nel cuore di tutti nel territorio. E il tracciato - che insieme a caselli e stazioni ha catalizzato oltre 20 milioni di euro di interventi cantierati o prossimi a partire - viene da anni visto come un possibile volano turistico, con il suo riuso ai fini pedonali e ciclabili.

Di questo e di tanto altro si parlerà tra oggi (sabato 7 novembre) e domani (domenica 8 novembre 2026) con una serie di iniziative celebrative, dopo il partecipato convegno organizzato la scorsa settimana dall'associazione Prima Spoleto. Per celebrare il centenario della (ex) ferrovia Spoleto - Norcia, è previsto un fitto programma di appuntamenti culturali, passeggiate e approfondimenti.

Il programma di sabato 7 novembre: Spoleto tra teatro, dibattiti e mostre

Le celebrazioni prendono il via sabato 7 novembre a Spoleto con la giornata intitolata “Un binario tra memoria e futuro”, promossa dal Comune di Spoleto e dai Comuni attraversati dalla ex ferrovia, insieme alla Regione Umbria.

Il programma si aprirà alle ore 10 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti con i saluti istituzionali del sindaco di Spoleto Andrea Sisti, dell’assessore della Regione Umbria Francesco De Rebotti e di Cinzia Rutili dell’Archivio di Stato di Perugia. Alle 10.40 è previsto l’intervento di Luciano Giacchè, già professore dell’Università degli Studi di Perugia. Seguirà, alle 11, il momento “Ricordo di un viaggio”, con gli interventi di Federica Filieri della Regione Umbria, dei sindaci Tullio Fibraroli (Sant’Anatolia di Narco), Agnese Benedetti (Vallo di Nera), Giandomenico Montesi (Cerreto di Spoleto) e Giuliano Boccanera (Norcia). Alle 12.15 Luca Ministrini, di Spoleto-Norcia in MTB, approfondirà il tema della ferrovia e del suo legame con il territorio. I lavori si concluderanno alle 12.30 con l’intervento dell’assessore Danilo Chiodetti. L’incontro sarà moderato da Roberta Farinelli, dirigente del Comune di Spoleto.

Nel pomeriggio, alle ore 16, la Biblioteca comunale “Giosuè Carducci” ospiterà l’inaugurazione della mostra documentaria “Un binario tra memoria e futuro” e la presentazione del libro “Le voci del treno”, a cura di Agnese Benedetti, con letture tratte dal volume.

Nel corso della giornata sarà inoltre distribuita gratuitamente la riproduzione dell’opuscolo “Inaugurazione dell’esercizio della Ferrovia Spoleto-Norcia, 1° novembre 1926”, testimonianza storica dell’apertura della linea ferroviaria.

Il programma di domenica 8 novembre: in cammino verso la Valnerina con Co.Mo.Do.

Domenica 8 novembre il baricentro si sposta lungo il tracciato e in Valnerina, grazie alle iniziative promosse dall’associazione Co.Mo.Do. Aps (Cooperazione per la mobilità dolce) insieme alle amministrazioni locali e a vari studiosi. Il motto della giornata è: "Riscoperta, riscritta, rivista".

• Ore 8.30 – Serravalle (Rafting Umbria): Ritrovo dei partecipanti per una passeggiata escursionistica di circa 4 chilometri che si snoderà lungo il tratto recuperato della galleria di Serravalle.

• Spazio Digipass di Norcia: Dalle ore 11.00 la giornata prosegue con i saluti istituzionali del sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera, e dell’amministratore unico di AFoR Umbria, Ottavio Anastasi. A seguire:

• La proiezione del cinegiornale storico “Il treno” dedicato alla Spoleto-Norcia, a cura di Paolo Capocci.

• La relazione del professor Luciano Giacchè sul progetto legato alla nascita di un Centro di Documentazione Ferroviaria.

• La presentazione del volume “La Ferrovia Spoleto-Norcia” firmato dall’ingegner Silvio Sorcini.

• Ore 13.30: Conclusione della mattinata con una degustazione di prodotti tipici locali aperta a partecipanti e cittadini.

Un doppio appuntamento che non si limita a guardare con nostalgia a un'infrastruttura d'altri tempi - inaugurata un secolo fa e rimasta nel cuore di intere comunità - ma che punta a rilanciarne il tracciato come modello di mobilità dolce, turismo lento e riscoperta paesaggistica.