Controlli serali dei carabinieri su bus e fermate

Nel corso di un servizio serale, i militari della Stazione di Perugia, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno effettuato servizi mirati nelle zone di San Sisto, via Settevalli e Ponte Felcino. Un’attività svolta in collaborazione con Busitalia e con il personale addetto ai controlli a bordo degli autobus.

L’obiettivo è quello di prevenire furti e altri reati, garantendo la sicurezza dei passeggeri, in particolare nelle ore serali e notturne.

L’intensificazione dei controlli è stata decisa dopo i recenti reati compiuti sui bus e nei pressi delle fermate. In tutto sono state 72 le persone identificate, molte delle quali anche sottoposte a perquisizione personale.

Nella zona di San Sisto i carabinieri hanno fermato un 22enne, trovato in possesso di una modica quantità di hashish durante una perquisizione personale. La droga è stata sequestrata e il giovane sarà segnalato alla Prefettura di Perugia, come assuntore di sostanze stupefacenti.