Fiera dei Morti, sequestrati oltre 2.500 prodotti non sicuri

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli in occasione della tradizionale "Fiera dei Morti", concentrando l'attenzione sulle aree di Pian di Massiano e sulle vie del centro storico di Perugia.

Gli interventi eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno portato al sequestro amministrativo di oltre 2.500 articoli, messi in commercio in violazione del Codice del Consumo e della normativa regionale sul commercio ambulante. Tra i prodotti ritirati dal mercato figurano oggetti di bigiotteria, accessori d'abbigliamento, orologi, lavagnette digitali e giocattoli destinate ai più piccoli. La merce è risultata priva delle indicazioni minime sulla composizione e sulla qualità, rappresentando un potenziale rischio per la salute degli acquirenti.

Per le violazioni riscontrate, le posizioni dei commercianti sono state segnalate alle rispettive Camere di Commercio, mentre per i venditori completamente abusivi è scattata la segnalazione al Sindaco di Perugia. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo superiore ai 13.000 euro.

Parallelamente, le verifiche sul rispetto degli obblighi tributari hanno permesso di accertare 15 violazioni per omessa o errata emissione del documento fiscale. Il capillare dispositivo messo in campo negli anni ha inoltre permesso di azzerare quasi del tutto la vendita di merci contraffatte durante l'evento.