Turismo in Umbria, 130mila presenze in più nei primi 9 mesi del 2026

Il turismo in Umbria continua a macinare numeri importanti anche nei primi nove mesi del 2026, facendo registrare circa 130 mila pernottamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel dettaglio, da gennaio a settembre gli arrivi sono cresciuti del 3,1% e le presenze del 2,2%.

Si tratta di un risultato di rilievo poiché arriva all'indomani di un 2025 da record, chiuso sfiorando gli 8 milioni di presenze complessive. Il trend espansivo trova ulteriore conferma nel confronto con il 2024, rispetto al quale la regione segna un balzo del 12% negli arrivi e del 12,5% nei pernottamenti.

Il traino di San Francesco e la risposta delle campagne promozionali

A spingere le performance dei primi mesi dell'anno sono state le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, culminate tra febbraio e marzo con l'ostensione delle spoglie del Santo che ha richiamato ad Assisi oltre 370 mila pellegrini. Accanto al turismo spirituale ha funzionato la promozione promozionale e istituzionale, che nel primo semestre ha portato l'Umbria al secondo posto in Italia per crescita degli arrivi (+9,7%) e delle presenze (+7,8%). Ampio riscontro anche per la campagna estiva centrate sulla figura dell'impiegato Svevo, premiata tra le migliori d'Italia.

Un'estate in chiaroscuro tra caldo, cantieri e congiuntura estera

Tra luglio e settembre il settore ha tuttavia registrato una lieve battuta d'arresto, chiudendo il trimestre con 995.779 arrivi (−3,2%) e 3.062.633 presenze (−2,7%). Se il turismo interno ha tenuto sul fronte degli arrivi (+2,1%), a pesare è stata la contrazione dei visitatori stranieri (−12,1% arrivi, −4,9% presenze). Secondo l'assessorato guidato da Simona Meloni, a condizionare la stagione estiva sono state le diffuse ondate di calore, le tensioni internazionali sui voli a lungo raggio e l'impatto dei cantieri stradali e ferroviari che hanno rallentato i collegamenti su gomma e rotaia lungo i principali assi di collegamento con Roma e Firenze.

Gradimento elevato e strategia di rilancio sulle fiere estere

Nonostante le criticità estive, il livello di gradimento dell'offerta regionale resta alto, con l'indice Enit salito a 87,7 su 100 (sopra la media nazionale) e un tasso di saturazione sui canali online in aumento di 6,2 punti al 51%. Per destagionalizzare i flussi e consolidare i mercati esteri, a partire da quello statunitense, la Regione ha già attivato la nuova campagna promozionale autunnale sui principali network televisivi nazionali. Contestualmente è stato annunciato il ritorno sistematico dell'Umbria all'interno dei grandi appuntamenti fieristici internazionali, a partire dalla Wtm di Londra fino ai futuri saloni di Berlino, Bruxelles e Madrid.