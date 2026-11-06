Sorpreso a vendere droga in centro, nei guai giovane pusher

I carabinieri di Gualdo Tadino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 22enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è successo nel corso di un servizio di controllo in centro storico, precisamente nei pressi di Piazzale Beato Angelo. Qui i militari hanno notato un movimento sospetto tra due persone, ipotizzando uno scambio di droga avvenuto sul posto.

I successivi accertamenti condotti dalle forze dell'ordine hanno consentito di verificare la cessione di una dose di cocaina ad un uomo di 51 anni. A carico dell'acquirente è scattata immediatamente la segnalazione alla Prefettura di Perugia in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. La contemporanea perquisizione personale eseguita sul giovane pusher ha poi permesso di portare alla luce un quantitativo ben più consistente.

Nelle tasche del 22enne i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 21 grammi di cocaina, già accuratamente suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato locale, oltre a materiale vario destinato al confezionamento e ad una somma di denaro contante considerata provento dell'attività illecita. Condotto davanti all'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Perugia per il giudizio direttissimo, l'arresto del giovane è stato formalmente convalidato dal giudice.