Ruba cibo e alcol da esercizio commerciale, arrestato 25enne

I carabinieri di Foligno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane di 25 anni, a seguito dell'attivazione del sistema di allarme antintrusione installato presso un esercizio commerciale di Case Nove. Giunti tempestivamente sul posto nel corso della notte, i militari hanno sorpreso il giovane direttamente all'interno della struttura.

Secondo quanto ricostruito, il presunto ladro si sarebbe introdotto nell'attività dopo aver infranto una vetrata. Una volta all'interno, il 25enne avrebbe prelevato diversi generi alimentari e bevande alcoliche, tentando inoltre di forzare e svuotare il registratore di cassa per impossessarsi del denaro contante al suo interno. La refurtiva è stata interamente recuperata nel corso dell'intervento e restituita al legittimo proprietario del locale.

Durante la successiva perquisizione, i militari hanno esteso il controllo trovando nella disponibilità dell'indagato un involucro con circa 0,5 grammi di hashish, nascosto in un pacchetto di sigarette. Per tale possesso è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Perugia.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Foligno in attesa del giudizio. All'esito dell'udienza di convalida celebrata al Tribunale di Spoleto, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la liberazione dell'indagato e concedendo il nulla osta per l'eventuale espulsione amministrativa dal territorio nazionale.