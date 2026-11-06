Ex Calai "28 mesi per redigere progetto esecutivo"

Il futuro dell'ex ospedale "Calai" di Gualdo Tadino torna al centro del dibattito politico in Assemblea legislativa. Durante il Question Time, i consiglieri regionali di Forza Italia Andrea Romizi e Laura Pernazza, hanno interpellato la presidente della Giunta Stefania Proietti, per fare chiarezza sullo stato di avanzamento dell’iter progettuale e sull'eventuale rischio di slittamenti per il primo lotto di interventi.

I dubbi dell'opposizione e la linea del Comune

I dubbi dell'opposizione nascono dalle recenti intenzioni manifestate dal Comune di Gualdo Tadino, orientato a privilegiare un disegno d'insieme dell'intero compendio immobiliare anziché procedere a blocchi. Un'impostazione che, secondo il primo firmatario Romizi, deve coordinarsi con il piano per stralci funzionali già approvato, il quale vede attualmente finanziato un primo intervento di miglioramento sismico e riqualificazione da circa 9 milioni e 81 mila euro per una superficie di 5.000 metri quadrati.

Le rassicurazioni della presidente Proietti

A rassicurare l'aula è stata la presidente Proietti, la quale ha precisato che la progettazione complessiva dell'ex Calai è del tutto compatibile con la programmazione a stralci, a patto di reperire i fondi per i lotti successivi. La Governatrice ha confermato il pieno rispetto del cronoprogramma stabilito dall'Accordo di programma sottoscritto lo scorso 18 febbraio, precisando che la Usl Umbria 1 avrà 28 mesi di tempo per redigere il progetto esecutivo (si parla quindi del 18 giugno 2028), garantendo l'intenzione di stringere i tempi d'intesa con l'amministrazione comunale.

Risorse, nuovi servizi e la replica di Romizi

Sul fronte delle risorse e delle destinazioni d'uso, Proietti ha spiegato che la copertura per i successivi moduli potrà arrivare da nuovi fondi ministeriali o canali alternativi, rivelando inoltre che la Usl Umbria 1 ha proposto di individuare la struttura come polo di residenzialità per anziani non autosufficienti, ipotesi ora al vaglio della Direzione salute. Soddisfatto a metà Romizi, che nella replica ha ribadito l'importanza di avviare subito i cantieri del primo stralcio senza attendere la copertura finanziaria totale dell'opera.