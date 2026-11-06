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6 novembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Ex Calai "28 mesi per redigere progetto esecutivo"

La presidente della Regione fa il punto sull'Accordo di programma, Romizi "Partire subito con i primi interventi senza attendere tutti i fondi". Aperta ipotesi di una residenza per non autosufficienti

Ex Calai "28 mesi per redigere progetto esecutivo"

Il futuro dell'ex ospedale "Calai" di Gualdo Tadino torna al centro del dibattito politico in Assemblea legislativa. Durante il Question Time, i consiglieri regionali di Forza Italia Andrea Romizi e Laura Pernazza, hanno interpellato la presidente della Giunta Stefania Proietti, per fare chiarezza sullo stato di avanzamento dell’iter progettuale e sull'eventuale rischio di slittamenti per il primo lotto di interventi.

I dubbi dell'opposizione e la linea del Comune

I dubbi dell'opposizione nascono dalle recenti intenzioni manifestate dal Comune di Gualdo Tadino, orientato a privilegiare un disegno d'insieme dell'intero compendio immobiliare anziché procedere a blocchi. Un'impostazione che, secondo il primo firmatario Romizi, deve coordinarsi con il piano per stralci funzionali già approvato, il quale vede attualmente finanziato un primo intervento di miglioramento sismico e riqualificazione da circa 9 milioni e 81 mila euro per una superficie di 5.000 metri quadrati.

Le rassicurazioni della presidente Proietti

A rassicurare l'aula è stata la presidente Proietti, la quale ha precisato che la progettazione complessiva dell'ex Calai è del tutto compatibile con la programmazione a stralci, a patto di reperire i fondi per i lotti successivi. La Governatrice ha confermato il pieno rispetto del cronoprogramma stabilito dall'Accordo di programma sottoscritto lo scorso 18 febbraio, precisando che la Usl Umbria 1 avrà 28 mesi di tempo per redigere il progetto esecutivo (si parla quindi del 18 giugno 2028), garantendo l'intenzione di stringere i tempi d'intesa con l'amministrazione comunale.

Risorse, nuovi servizi e la replica di Romizi

Sul fronte delle risorse e delle destinazioni d'uso, Proietti ha spiegato che la copertura per i successivi moduli potrà arrivare da nuovi fondi ministeriali o canali alternativi, rivelando inoltre che la Usl Umbria 1 ha proposto di individuare la struttura come polo di residenzialità per anziani non autosufficienti, ipotesi ora al vaglio della Direzione salute. Soddisfatto a metà Romizi, che nella replica ha ribadito l'importanza di avviare subito i cantieri del primo stralcio senza attendere la copertura finanziaria totale dell'opera.

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Gualdo Tadino

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ex calai ospedale progetto residenza anziani lavori

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