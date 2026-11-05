Incidente tra pedone e bici, grave il ciclista

Scontro tra pedone e bicicletta in via Rignaldello a Città di Castello. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo di 57 anni elitrasportato con il Nibbio all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le gravi condizioni in cui versava.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 12:45 in Via di Rignaldello, quando è intervenuta sul posto la pattuglia di Pronto intervento della Polizia Locale. La pattuglia della Polizia Locale ha ricostruito la dinamica dello scontro accertando che l’uomo in gravi condizioni si trovava inizialmente alla guida di una bici e stava percorrendo Via di Rignaldello nell’unico senso di marcia consentito. Giunto in prossimità di un attraversamento pedonale all’altezza del civico 14, ha impattato contro un pedone intento ad attraversare la carreggiata da destra verso sinistra, secondo il senso di marcia della bici.