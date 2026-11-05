Finestre con vetri rotti, locali esposti all’ingresso di aria fredda, riscaldamento che, secondo quanto segnalato, non sarebbe ancora stato attivato e assenza di acqua calda. Sono queste le criticità riferite da alcune persone detenute nel corso dei colloqui svolti il 3 novembre presso la Casa Circondariale di Perugia e che hanno portato il Garante regionale delle persone sottoposte a restrizioni o limitazioni della libertà personale, l’avvocato Andrea Pensi, a trasmettere una raccomandazione all’amministrazione penitenziaria di Capanne.

Con il documento, il Garante ha richiesto di disporre con urgenza le opportune verifiche sulle condizioni strutturali e di vivibilità degli ambienti detentivi, con particolare riferimento allo stato delle finestre e degli infissi, all'effettiva operatività dell'impianto di riscaldamento e alla regolare erogazione di acqua calda.

«Le segnalazioni raccolte – sottolinea l’Avv. Andrea Pensi – meritano un'attenzione immediata, soprattutto in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale. Non possiamo sottovalutare le conseguenze che la permanenza in ambienti non adeguatamente riscaldati, esposti all'ingresso di aria fredda e privi di acqua calda potrebbe determinare sulle condizioni di salute, sull'igiene e sulla quotidianità delle persone detenute».

La raccomandazione invita a intervenire senza ritardo qualora le criticità rappresentate dovessero trovare conferma, provvedendo alla riparazione dei vetri danneggiati, all'attivazione del riscaldamento e al ripristino della disponibilità di acqua calda. «Il rispetto della dignità delle persone private della libertà personale – prosegue Pensi – non può essere considerato un principio astratto, ma deve trovare concreta attuazione nelle condizioni materiali in cui si svolge la vita detentiva. Il diritto alla salute, all'igiene e a condizioni ambientali salubri deve essere garantito anche e soprattutto all'interno degli istituti penitenziari».

Il Garante ha inoltre comunicato che le problematiche segnalate formeranno l’oggetto di una specifica verifica nel corso del prossimo accesso presso la Casa Circondariale di Perugia, al fine di accertare il superamento delle criticità e l'adozione degli interventi necessari. «L'iniziativa intrapresa – conclude l'Avv. Pensi – si inserisce nell'attività di vigilanza e tutela che compete al Garante. Il nostro compito è raccogliere le istanze delle persone detenute, portarle all'attenzione delle istituzioni competenti e sollecitare risposte concrete. In vista dell'inverno, è indispensabile che siano garantite condizioni di permanenza compatibili con la tutela della salute e della dignità umana. Su questo continueremo a mantenere alta l'attenzione».