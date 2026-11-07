Sono ufficialmente iniziati da alcune settimane i lavori relativi al quarto e ultimo stralcio degli interventi al Palazzetto dello Sport di via Giontella, un passaggio fondamentale nel percorso che porterà alla piena agibilità e fruibilità della struttura sportiva. I lavori hanno l’obiettivo di restituire alla città uno spazio pienamente funzionale e accessibile, a disposizione delle società sportive, degli atleti e di tutta la comunità. Nelle more del completamento dei lavori, il Comune, in stretta collaborazione con la società Volley Academy Bastia, si è attivato per individuare le condizioni che consentissero di utilizzare la struttura anche in questa fase transitoria, garantendo il rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni in materia di sicurezza. E infatti sabato 7 novembre pomeriggio alle 18, la Viander Acton Bastia, formazione di Serie C femminile, tornerà a disputare una gara casalinga al Palazzetto dello Sport di via Giontella, affrontando la formazione dell’Acqua Ai Fiori Spello. Per permettere anche a chi non potrà accedere alla struttura di seguire l’incontro, la Volley Academy Bastia trasmetterà la partita in diretta Facebook attraverso i propri canali social.

L’accesso alle tribune del Palazzetto dello Sport sarà consentito a un massimo di 50 spettatori, in conformità alle attuali disposizioni autorizzative. Le limitazioni sono legate alle condizioni delle vie di uscita delle tribune, che non consentono ancora di garantire la capienza ordinaria dell’impianto. “Si tratta di una misura necessaria per assicurare lo svolgimento delle attività sportive in condizioni di sicurezza, in attesa del completamento degli interventi previsti”, spiega l’amministrazione comunale. L’avvio dell’ultimo stralcio dei lavori rappresenta un ulteriore passo verso il completamento del Palazzetto dello Sport, con l’obiettivo di superare le attuali limitazioni e restituire quanto prima alla comunità una struttura pienamente agibile, capace di accogliere senza le attuali restrizioni atleti, famiglie, società sportive e appassionati. “Il Comune - conclude la nota - continuerà a seguire con attenzione l’avanzamento degli interventi, mantenendo un confronto costante con le realtà sportive che utilizzano l’impianto, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che le strutture sportive rivestono per la vita sociale e aggregativa della città”.