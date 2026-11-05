Affidamento diretto illegittimo e sostenibilità economico-finanziaria non dimostrata. Quella dell’Anac è una serie di censure all’operazione stadio-clinica di Terni e la delibera n. 434 del 28 ottobre 2026, pubblicata il 4 novembre in cui l’Autorità contesta l’interpretazione delle norme sugli impianti sportivi parla chiaro: “l’operazione stadio-clinica non è sostenibile economicamente in quanto si basa su degli eventi futuri ed incerti, come la realizzazione della clinica e la sua futura gestione”.

Bocciato dunque il progetto di partenariato pubblico-privato da 118 milioni di euro promosso dalla società sportiva utilizzatrice dell’impianto e affidato dal Comune con una concessione della durata di 44 anni. “Il Pef oltre ad essere indeterminato, incompleto e inattendibile, prevede come fondamentali fonti di sostenibilità economico-finanziaria eventi irrealizzabili”, si legge nel documento. Nell’elaborato tecnico-economico infatti, come rileva l’Autorità, “non è stata data evidenza del valore effettivo dei vantaggi economici concessi al concessionario che, di fatto, rappresentano in un’entrata indiretta certa (sotto forma di risparmio economico) non trascurabile”.

Per l’Autorità serviva una gara sul progetto definitivo approvato da parte dell’Ente concedente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti pubblici in materia di project financing. Inoltre la delibera affronta anche le conseguenze della vicenda relativa alla struttura sanitaria dello stadio-clinica che rappresentava uno dei presupposti dell’intera operazione. Il permesso a costruire la clinica è stato poi annullata dal Tar su ricorso della Regione, “con effetti anche sulla validità della convenzione stipulata dal Comune con la società di scopo costituita” specifica la delibera Anac. ll Tar dell’Umbria, difatti, con la sentenza n. 125/2026, ha annullato la determinazione comunale n. 2088 del 23 luglio 2025, atto che era stato considerato dalle parti come titolo abilitativo per la realizzazione della struttura sanitaria.

La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione evidenzia anche criticità relative alla mancanza di elementi fondamentali di sostenibilità dell’operazione economica e alla previsione di diritti a favore della società concessionaria (come la cessione gratuita del diritto di superficie e l’esonero dagli oneri e imposte collegate agli immobili) che configurano un contributo pubblico a carico dell’Ente concedente.

Ha poi rilevato che il riconoscimento del diritto di riscattare la proprietà del bene, al termine del periodo concessorio, rappresenta una sorta di “extra profitto” per il concessionario.

