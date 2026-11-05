Gubbio già si accende per Natale, tutti gli eventi delle festività

C’è un momento, a Gubbio, in cui il Natale smette di essere soltanto una data sul calendario e diventa un’atmosfera che avvolge la città e ogni angolo si trasforma in un invito a fermarsi, scoprire e lasciarsi sorprendere. È questo lo spirito di “Gubbio è Natale 2026”, cartellone di iniziative presentato in conferenza stampa dall’assessore al Turismo Carlotta Colaiacovo, insieme ad Alessandro Scalamonti, direttore artistico e di produzione della manifestazione, e allo staff di Visiona, realtà affidataria di alcuni degli eventi natalizi.

Programma e Main Stage di Piazza 40 Martiri

Un programma ampio e articolato, ricco di novità, pensato per accompagnare la città per tutto il periodo delle festività, da novembre fino all’Epifania, con un’offerta che intreccia intrattenimento, cultura, spettacolo, musica e attività per le famiglie.

Il cuore del Natale sarà ancora una volta Piazza 40 Martiri, dove prenderanno forma alcune delle attrazioni più attese: la ruota del Polo Nord, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il mercatino di Natale, che accompagneranno visitatori e famiglie per tutto il periodo delle festività. A queste si aggiungeranno il trenino di Babbo Natale e la giostra incantata, nell’area di Piazza Bosone, per un percorso di attrazioni pensato soprattutto per i più piccoli. Piazza Quaranta Martiri ospiterà anche il Main Stage, il palcoscenico del Natale eugubino, con un allestimento tecnico e scenico potenziato e cinque grandi appuntamenti.

Il calendario degli eventi prenderà il via sabato 21 novembre, con l’apertura delle attrazioni e dei mercatini e con i primi appuntamenti di spettacolo, che animeranno Piazza Grande: il 28 novembre “Messieur che figura”, lo spettacolo dei clown del Teatro Tascabile di Bergamo, e il 29 novembre il “Fire Show”, lo spettacolo di giocolieri e artisti del fuoco dell’Accademia Creativa. Tra le proposte di novembre tornerà anche Giallo Natale, il minifestival dedicato al giallo, al mystery e all’horror, che porterà a Gubbio atmosfere e suggestioni noir con nomi davvero d’eccezione.

Gli appuntamenti di dicembre

Dicembre entrerà nel vivo con un susseguirsi di appuntamenti che animeranno piazze e vie del centro storico. Il programma degli spettacoli itineranti comprende sette proposte, con 26 repliche e 25 artisti coinvolti, distribuiti su cinque fine settimana e due itinerari. Arriveranno le “Bianche Presenze” (5, 8, 20 e 26 dicembre), con gli artisti sui trampoli e i loro abiti luminosi, le “Note di strada” (6, 13 e 20 dicembre), una “Chocoparade” (12 e 27 dicembre) in stile Art Nouveau, le musiche degli “White Carols” (8 e 26 dicembre) e degli zampognari di Gubbio (19 e 27 dicembre), tutti pronti ad esibirsi tra via XX Settembre, Piazza Grande e via dei Consoli, da una parte, e via della Repubblica, Corso Garibaldi e Piazza Oderisi dall’altra.

Grande attenzione sarà riservata ai bambini e alle famiglie, con laboratori creativi, letture, attività musicali, animazione, truccabimbi e iniziative ospitate anche negli spazi della Biblioteca Sperelliana. Tra gli appuntamenti culturali e di spettacolo spiccano anche il festival del gioco di società Alkimia, ospitato al Centro Servizi Santo Spirito, e gli eventi musicali che accompagneranno le settimane delle festività. Il 6 dicembre, nella chiesa di San Domenico, è in programma l’Overture di Natale, con i Cantores Beati Ubaldi e la grande orchestra, insieme a giovani talenti del teatro musicale.

Sul palcoscenico del Natale eugubino, ossia il Main Stage di Piazza 40 Martiri, il 13 dicembre arriverà sul palco Gene Gnocchi, mentre al Teatro Comunale andrà in scena Win for life, il nuovo musical degli Oblivion. Il Main Stage proseguirà il 19 dicembre con “Don Quizzote” e il 20 dicembre con il “Il libro dei desideri”, musical sulle note Disney della Compagnia Teatrale Fantàsia.

L'Accensione dell'Albero di Natale più grande del mondo

Il 7 dicembre tornerà uno dei momenti più attesi dell’intero calendario: l’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo. Piazza 40 Martiri ospiterà lo spettacolo che accompagnerà il pubblico verso il momento dell’accensione, previsto alle 19, preceduto dall'inizio dello show alle 17.20. A seguire, spazio al DJ set di Wonderlast. Resta per ora avvolto dal riserbo il nome di chi avrà l’onore di accendere l’Albero per l’edizione 2026: il testimonial sarà annunciato ufficialmente dagli Alberaioli nel corso di una conferenza stampa in programma sabato 14 novembre alle ore 11.30.

Il Natale eugubino proseguirà anche dopo il 25 dicembre, con appuntamenti fino al Capodanno e all’Epifania. Il 31 dicembre Piazza 40 Martiri diventerà il luogo del brindisi di fine anno con il Wonderlast Festival, mentre il 6 gennaio tornerà uno degli appuntamenti più amati dai bambini, la Befana del Pompiere, in Piazza Grande.

La comunicazione degli eventi

E a proposito di comunicazione, novità di questa edizione arrivano anche sul fronte social, con l’apertura, da oggi, dei canali ufficiali di “Gubbio è Natale” su Facebook e Instagram (@gubbionatale): un piano editoriale accompagnerà le festività, promuovendo gli eventi prima del loro svolgimento e raccontandoli successivamente, per coinvolgere nuovi pubblici e dare continuità alla narrazione della manifestazione.