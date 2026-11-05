Anziana truffata da finto finanziere, arrestata una coppia in A1

Una complessa truffa ai danni di un'anziana sventata grazie alla determinazione delle forze dell'ordine e alla prontezza del figlio della vittima. I carabinieri di Marsciano, in stretta collaborazione con la Polizia Stradale di Frosinone, hanno arrestato un uomo di 29 anni e una donna di 23 anni con l'accusa di truffa aggravata in concorso.

L'episodio ha preso il via nell'abitazione della donna proprio a Marsciano, contattata telefonicamente da un falso Ufficiale della Guardia di Finanza che le segnalava il presunto coinvolgimento del marito in una rapina. Approfittando del panico ingenerato, il truffatore l'ha indotta a disporre su un telo bianco gioielli e 1.415 euro in contanti, facendole credere fosse necessario per un fantomatico controllo da remoto via videochiamata.

Subito dopo si è presentato a casa un complice, spacciatosi per un incaricato del Tribunale, che è riuscito a prelevare il bottino pieno di spille, anelli e orologi prima che il rientro improvviso del figlio mettesse in fuga i malviventi e facesse scattare l'allarme.

L'immediata denuncia ha permesso di tracciare l'auto dei sospetti, intercettata poco più tardi dalla Polizia Stradale lungo l'A1 all'altezza del casello di Ferentino (Frosinone), dove la perquisizione ha consentito il recupero integrale della refurtiva, già restituita alla donna. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato trasferito nel carcere di Frosinone e la giovane donna nella casa circondariale di Roma Rebibbia.