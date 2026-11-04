Un tamponamento a catena si è verificato nel tardo pomeriggio sulla SS75 in direzione Perugia, tra le uscite di Spello e Cannara. L'incidente ha coinvolto tre autovetture e un furgone, ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. Sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Foligno, con la polizia stradale per gestire la viabilità e svolgere i rilievi del caso. Nessun ferito grave; delle persone coinvolte, 3 sono state affidate alle cure dell’ambulanza del 118