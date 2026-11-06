Sabato 7 novembre alle 21 nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi si terrà il “Concerto per la pace con le nostre creature – La pace deve essere ripensata”. Protagonisti due musicisti di rilievo: Alon Sariel, mandolinista, e Igor Cognolato, pianista.

Tra le proposte, Prayer di Ernest Bloch e con l’Adagio dal Concerto in re minore BWV 974 di Johann Sebastian Bach, per proseguire con il Lacrimosa dal Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart e l’Adagio in sol minore attribuito a Tomaso Albinoni. A completare il percorso, due composizioni del Novecento e della contemporaneità: Elegy for the Arctic di Ludovico Einaudi e il tema da Schindler’s List di John Williams.

Ad arricchire la serata saranno gli interventi del professor Roberto Marchesini (“Educare all’empatia, costruire la pace. Dal lupo di Gubbio al nostro rapporto con altri animali”), del professor Kurt Remele (“Un solo cuore: crudeltà verso gli animali – crudeltà verso gli esseri umani”) e del professor Thomas Ruster (“Francesco, Natan e l’Agnello di Dio”), che contribuiranno approfondiranno il tema della relazione tra uomo e animale.

L'iniziativa si inserisce nel cammino di preparazione alla 14ª edizione di Assisi Pax Mundi, in programma ad Assisi dal 14 al 17 ottobre 2027: promosso anche da Pro Animale per animali nel bisogno, il concerto richiama uno dei temi più profondi della spiritualità di San Francesco: la fraternità universale e il rispetto per ogni forma di vita. Un invito a ripensare la pace non soltanto come assenza di conflitti tra gli esseri umani, ma come relazione armoniosa tra persone, comunità e ambiente. L'ingresso è libero.