Non è in pericolo di vita l'operaio di 50anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto, intorno all’ora di pranzo del 4 novembre, alla Tarkett di Narni Scalo, azienda che produce pavimenti e manifatture in linoleum.

Secondo una prima ricostruzione il 50enne avrebbe riportato un grave trauma da schiacciamento perché, mentre stava manovrando un carrello elevatore, per un guasto tecnico sarebbe stato colpito alla testa da un carico circa quaranta chili.



Immediati i soccorsi del 118 e il ricovero con l'elisoccorso Nibbio all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Terni in codice rosso: l’uomo non è in pericolo di vita, indagano carabinieri del comando stazione di Narni Scalo e il personale della Usl Umbria2 per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza al lavoratore rimasto ferito in un incidente sul lavoro alla Tarkett di Narni, azienda attiva nel settore della fabbricazione di pavimenti e rivestimenti ecosostenibili. Stati d’animo che si accompagnano però all’indignazione per l’ennesimo infortunio sul lavoro della nostra regione, a poco più di una settimana dalla tragedia di Valtopina, con la scomparsa di un operaio ventenne. Che la tendenza agli infortuni sia in rialzo lo dicono i dati Inail, secondo i quali gli episodi di questo tipo in Umbria sono in aumento nei primi otto mesi del 2026, rispetto al 2025: + 5,3 per cento con la provincia on la provincia di Perugia però peggio di quella di Terni. Auguriamo al lavoratore una pronta guarigione. Il nostro richiamo resta quello di non considerare mai la sicurezza, con le sue pratiche e i suoi protocolli, come un costo. Nessun imprenditore può lucrare sulla pelle dei lavoratori, chiedendo velocità a scapito della salute. Apprezziamo anche il lavoro del neoprefetto Paolo Canaparo, con l’istituzione di un Osservatorio proprio sulla sicurezza sul lavoro”. Così in una nota il segretario organizzativo regionale Uil Umbria, Fabio Benedetti e la segretaria generale Uiltec Umbria, Doriana Gramaccioni



