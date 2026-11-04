Formalizzata la vendita del Perugia Calcio, dopo lo slittamento del closing che era stato previsto per il 23 ottobre. L'annuncio è arrivato con un comunicato stampa da parte della società. Quindi la conferenza stampa da parte del direttore generale del Grifo, Borras (nella foto).

“AC Perugia Calcio comunica ufficialmente - si legge nella nota - il perfezionamento del passaggio delle 100 per cento delle quote societarie. La gestione del Club passa dalla precedente proprietà, guidata da Javier Faroni, alla nuova compagine societaria ARENACURI, come da preliminare sottoscritto il 3 agosto scorso.

La nuova proprietà del Perugia Calcio desidera esprimere un sincero ringraziamento a Javier per l’impegno profuso in questi due anni alla guida del Club. A lui vanno i migliori auguri per il proseguimento della sua attività professionale e personale. Seguiranno le formalizzazioni e le conseguenti comunicazioni relative alla nuova struttura organizzativa e ai quadri dirigenziali del Club”.

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(Articolo in aggiornamento)