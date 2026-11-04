Si apre una nuova prospettiva per il futuro della Moplefan di Terni. L'accordo raggiunto con il nuovo investitore rappresenta un passaggio importante per il rilancio dello stabilimento e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, dopo anni di incertezze e difficoltà.

A sottolinearne il significato è l'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Terni, Sergio Cardinali, che accoglie con soddisfazione l'intesa e invita ora ad accelerare tutti i passaggi necessari per trasformare l'accordo in una concreta ripartenza industriale.

“È un passaggio importante, che apre finalmente una prospettiva concreta per una delle realtà storiche del polo chimico ternano”, dichiara, ricordando anche la riunione dello scorso 13 ottobre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In quell'occasione, l'Amministrazione aveva espresso una posizione di prudente fiducia, chiedendo che le manifestazioni di interesse si traducessero rapidamente in impegni vincolanti, risorse finanziarie certe e un piano industriale credibile.

Adesso, però, la priorità è rappresentata dalla tutela dei lavoratori. In particolare, occorre accelerare la convocazione dei tavoli presso il Ministero del Lavoro per definire la continuità della cassa integrazione straordinaria, la cui scadenza è fissata al 30 novembre. “Non possiamo permettere che i necessari passaggi societari e amministrativi determinino un vuoto nelle tutele economiche dei lavoratori, proprio mentre si sta costruendo la soluzione industriale tanto attesa”, sottolinea l'assessore. Per questo sarà fondamentale il coordinamento tra MIMIT, Ministero del Lavoro, proprietà, nuovo investitore e organizzazioni sindacali, affinché la transizione avvenga senza interruzioni nel sostegno al reddito.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Stefano Bandecchi, che ha seguito con attenzione l'evolversi della vertenza, condividendo con l'assessore l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione e restituire alla città una prospettiva industriale. L'amministrazione comunale, assicura Cardinali, continuerà a seguire ogni passaggio del percorso.

La vicenda Moplefan, del resto, assume un significato che va oltre il destino della singola azienda. Il polo chimico ternano, dopo la grande crisi del 2008, non è più riuscito a recuperare pienamente il proprio ruolo industriale. La ripartenza dello stabilimento potrebbe quindi rappresentare un primo segnale di inversione di tendenza e un punto di partenza per una strategia più ampia di rilancio del comparto.

Per Cardinali c'è anche una dimensione personale e professionale in questa vicenda, seguita per molti anni prima nell'attività sindacale e oggi nel ruolo istituzionale. L'assessore ha rivolto un ringraziamento alle organizzazioni sindacali, ai lavoratori e a tutte le istituzioni che hanno contribuito a mantenere aperta una prospettiva per il futuro dello stabilimento.

Ora bisogna completare il passaggio societario, garantire la continuità della cassa integrazione, definire il piano industriale e riavviare gli impianti. “La vera vittoria arriverà quando i lavoratori torneranno stabilmente in fabbrica e Moplefan riprenderà a produrre”, conclude Cardinali, confermando che il Comune di Terni, insieme al sindaco Bandecchi, continuerà a seguire la vertenza fino al raggiungimento dell'obiettivo.