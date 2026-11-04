Grande emozione, il 4 novembre pomeriggio davanti la Basilica di Santa Maria degli Angeli, per il lancio dal cielo di un tricolore di 220 metri quadrati. Un gesto di pace, memoria e speranza, anche in ricordo dei quattro militari italiani morti in Bosnia.

L’iniziativa è stata promossa dalla società sportiva Lazio Paracadutismo e dall’Aero Club Real Lazio, in collaborazione con il Comune di Assisi, in occasione della festa dell’unità nazionale e della giornata delle forze armate, nell’anno speciale dell’ottavo centenario francescano.

Ad effettuare il lancio Giuseppe Tresoldi, Claudio Carbone e Giorgio Squadrone, tre ex militari e paracadutisti esperti, volati da un bimotore decollato da Foligno per atterrare sul sagrato della chiesa con la maxi bandiera italiana.

Ad attendere l’atterraggio della maxi bandiera italiana, il sindaco Valter Stoppini, la presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi, il vicesindaco Veronica Cavallucci e diversi consiglieri comunali. All’evento ha assistito un folto pubblico, composto anche da studenti di scuole della città.

Il Sindaco ha ringraziato le realtà che hanno promosso l’evento, insieme al Comune, parlando di una “giornata di festa, spettacolo e speranza, durante la quale da Assisi è stato lanciato ancora una volta un messaggio di pace e solidarietà”.