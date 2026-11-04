La Regione Umbria ha presentato a Palazzo Donini un nuovo intervento di politiche abitative che mette a disposizione 2,5 milioni di euro per sostenere l’acquisto della prima casa. La misura si affianca ai 20 milioni già destinati al recupero del patrimonio pubblico di edilizia residenziale e punta a riportare residenti nei nuclei storici e nei borghi del territorio.

La misura in sintesi

Il bando, orientato alle nuove generazioni e ai nuclei più fragili, offre un contributo a fondo perduto pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 30mila euro. La gestione operativa è affidata ad Ater Umbria, che curerà le procedure amministrative, le graduatorie e l’erogazione dei contributi; all’Azienda saranno riconosciuti 40mila euro per le attività di gestione.

Dotazione : 2,5 milioni di euro

Intensità contributo : 30% del prezzo, fino a 30mila euro

Gestione : Ater Umbria

Focus territoriale: priorità a centri storici e borghi riconosciuti

Chi può partecipare

Il sostegno è rivolto a profili precisi, con limiti ISEE e requisiti anagrafici definiti.

Giovani coppie : sposate o conviventi, con entrambi i componenti under 40 (ISEE 2026 fino a 25mila euro)

Famiglie monoparentali : con almeno un figlio a carico (ISEE 2026 fino a 23mila euro)

Single: tra 25 e 40 anni (ISEE 2026 fino a 23mila euro)

È necessario risiedere in Umbria o svolgervi un’attività lavorativa stabile. L’abitazione da acquistare dovrà trovarsi in Umbria, avere una superficie non superiore a 95 mq e rientrare nelle categorie catastali ammesse.

Priorità, graduatorie e vincoli

Saranno formate tre graduatorie con punteggi aggiuntivi per:

acquisto in un centro storico o in un borgo riconosciuto dalla Regione

presenza di persone con disabilità o figli minorenni

situazioni di disagio abitativo, precarietà lavorativa o reddito basso

Gli ammessi avranno sei mesi per concludere l’acquisto e 60 giorni dal rogito per trasferire la residenza, da mantenere per cinque anni. Per lo stesso periodo è previsto il divieto di vendita o affitto dell’immobile, salvo gravi motivi autorizzati. Per le coppie è richiesta l’intestazione a entrambi in parti uguali. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione dopo la presentazione dei documenti richiesti.

Le dichiarazioni

Per il vicepresidente e assessore al Bilancio, Tommaso Bori: “la casa, al pari del lavoro, è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, dal quale dipendono la serenità delle persone e la possibilità di guardare al futuro senza incertezze. La nostra politica abitativa ha un obiettivo preciso, garantire un tetto sopra ogni testa e la possibilità di vivere in un alloggio dignitoso. Per raggiungerlo, siamo intervenuti su più ambiti. Con la rimodulazione dei fondi europei abbiamo destinato 20 milioni di euro al recupero del patrimonio edilizio pubblico, una voce di spesa che in precedenza non aveva ricevuto alcuna dotazione. A questo investimento abbiamo affiancato la ricerca di ulteriori risorse straordinarie, che ci ha permesso di rendere disponibili 2,5 milioni di euro per il contributo all’acquisto della prima casa, con particolare attenzione ai giovani e alle giovani coppie”.

Sul legame tra abitare e servizi educativi interviene l’assessore alle Politiche abitative e al Welfare, Fabio Barcaioli: “Le politiche abitative devono procedere insieme a quelle per il welfare e per l’istruzione - sottolinea l’assessore Barcaioli - Perché una giovane coppia scelga di vivere e crescere i propri figli in Umbria servono abitazioni, asili nido, servizi per l’infanzia e un sistema educativo capace di accompagnare le nuove generazioni. In questa direzione si inseriscono gli investimenti regionali per il potenziamento dei nidi e il sostegno all’istruzione. Allo stesso tempo, riportare abitanti nei centri storici e nei borghi significa contrastare l’abbandono e preservare la vitalità delle comunità locali”.

Perché conta per l’Umbria

La misura interviene su due fronti chiave del sistema regionale: accesso alla casa per giovani e nuclei monoreddito e rigenerazione dei centri storici e dei borghi. Il criterio di premialità territoriale mira a invertire lo spopolamento, salvaguardando la funzione sociale dell’abitare e valorizzando il patrimonio diffuso. Integrata con servizi educativi e inclusivi, la casa diventa leva di stabilità demografica e di qualità della vita.

Prospettive e impatto

L’attivazione del bando gestito da Ater Umbria, insieme alle risorse per il recupero dell’edilizia pubblica, delinea un percorso graduale: sostenere l’ingresso dei giovani nel mercato, consolidare comunità nei borghi, promuovere scelte abitative sostenibili e di prossimità. È un tassello operativo che può generare ricadute sociali e organizzative, rafforzando l’attrattività dei territori e offrendo opportunità concrete alla “generazione Umbria”.