Orvieto omaggia Claudio Marchesi. La sindaca Roberta Tardani ha dedicato le celebrazioni del 4 novembre al sergente morto in Bosnia: “Le bare avvolte dal tricolore e le devastazioni nelle nostre città due immagini stridenti, giusto manifestare ma la violenza toglie spazio alla voce dei giovani”.

Le celebrazioni del 4 novembre a Orvieto si sono svolte nel giorno del funerale del 35enne sergente dell'Aviazione dell'Esercito e nel rispetto del lutto cittadino proclamato dalla sindaca. Presenti, per la Provincia di Terni, il consigliere provinciale Davide Melone, il presidente del consiglio comunale Stefano Olimpieri, e la consigliera Beatrice Casasole. Il vicesindaco Stefano Spagnoli ha invece rappresentato l'amministrazione comunale di Orvieto nelle manifestazioni organizzate a Terni dalla Prefettura.

Ti potrebbe anche interessare: Arrivate a Ciampino le salme dei caduti italiani. L'omaggio delle Istituzioni | Aggiornamento

Il gonfalone del Comune di Orvieto listato a lutto ha accompagnato il tradizionale corteo cittadino formato dai rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni combattentistiche che, dopo la deposizione della corona al monumento ai caduti nel piazzale del Liceo classico "F. Gualterio", ha attraversato il centro storico omaggiando il monumento ai Sette Martiri al Belvedere, il monumento del 3° battaglione Granatieri "Guardie" e quindi il monumento ai caduti in Piazza Cahen. Qui è stato letto il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ti potrebbe anche interessare: "Sono l'Italia migliore", un monumento in Bosnia per i 4 militari italiani

«Oggi, a Orvieto - ha detto il sindaco Roberta Tardani nel suo discorso - il 4 novembre ha il volto di Claudio Marchesi. Nella giornata in cui l’Italia celebra l’Unità nazionale e le sue Forze armate, la nostra comunità si prepara a salutare per l’ultima volta un suo figlio, morto in Bosnia mentre serviva il Paese. Dedichiamo a lui questa giornata, con un pensiero ai suoi compagni che hanno perso la vita e agli altri militari feriti. Alla sua famiglia va l’abbraccio di Orvieto. Un abbraccio che dovrà esserci anche domani quando le cerimonie saranno finite e il peso dell’assenza resterà. Durante i funerali solenni di ieri si è parlato "dell’Italia migliore" e di tutti gli uomini e donne impegnati al servizio della pace. Sono parole che innanzitutto ci chiedono di guardare dentro la vita di questi uomini e donne. Dentro la scelta di un mestiere che richiede preparazione, disciplina, responsabilità”.

Ti potrebbe anche interessare: Assisi onora i caduti in Bosnia con un tricolore dal cielo sopra la Basilica di Santa Maria

Ti potrebbe anche interessare: L'ultimo saluto del sindaco di Gualdo Cattaneo all'amico perso nell'incedente in Bosnia

«”L’Italia migliore" vive nelle persone che si assumono una responsabilità e la portano avanti ogni giorno. Come Claudio che aveva scelto di fare la sua parte mettendosi al servizio del Paese e della pace. È questa scelta che oggi consegniamo alla memoria della nostra città, insieme al suo nome. Perché ricordare Claudio significa ricordare il valore di tutti coloro che, ogni giorno, si prendono cura della sicurezza, della libertà e della pace di tutti noi. A loro, a voi, oggi e domani diciamo grazie. Siamo fieri di voi e ci rendete fieri di essere italiani. Viva l’Italia e viva le forze armate!» ha proseguito Tardani.