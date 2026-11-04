Secondo quanto verificato da Tuttoggi, a Roma il sindaco Stefano Banndecchi non avrebbe mai incontrato vertici di Forza Italia. A confermarlo è anche il segretario provinciale Antonio De Angelis che a Tuttoggi precisa: “Da Roma non risulta pervenuto alcun incontro con i nostri vertici. Le cifre di cui parla Bandecchi esistono solo nei suoi sogni e non c'è neanche un sondaggio possa attestare il suo 1%”. Bandecchi aveva dichiarato a “Il Foglio” di aver incontrato i senatori di FI il 2 novembre, giorno di festa che sembra 'sospetto' per un vertice di tale importanza politica. Ma c'è una coincidenza ancora più interessante.

Bandecchi, Alli e l’amore per il centrodestra

Lo scorso 30 ottobre Giovanni Donzelli aveva ricevuto in via della Scrofa Paolo Alli (presidente di Alternativa Popolare) e i vertici del partito: è noto che a gennaio Stefano Bandecchi (sindaco di Terni) e lo stesso Alli hanno ufficializzato la separazione politica tra il partito Alternativa Popolare (AP) e il nuovo movimento fondato dal sindaco, denominato "Dimensione Bandecchi". Visto le prove di buon 'accasamento' dei suoi 'ex amici', Bandecchi potrebbe aver provato a far pesare il suo nome con Forza Italia e, probabilmente e secondo quanto Tuttoggi è riuscito a verificare, il sindaco ha incontrato qualche esponente di minor peso del partito azzurro che potrebbe aver ventilato un'ipotesi di alleanza.

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Bandecchi e FI

Altra circostanza e coincidenza è quella che a livello locale c'è sempre stata un flirt con l'ex esponente di spicco di Forza Italia, Francesco Maria Ferranti, che dal partito è stato sospeso proprio per questa simpatia nei confronti del sindaco di Terni. Non è escluso, ma si rimane sempre nel campo delle ipotesi, che possa essere stato proprio lui a favorire l'occasione di una 'chiacchierata' tra Bandecchi e qualche esponente di minor rilevanza di FI, ancora legato da rapporti di amicizia con il consigliere ternano. Ma i rapporti trasversali risalgono a un periodo ben più distante. Nel 2019 Bandecchi ha dichiarato di aver finanziato una parte della campagna elettorale di Tajani per le Europee; nell'aprile 2026, sempre Bandecchi ha dichiarato di aver finanziato per anni lo staff del deputato e portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi, sostenendo di aver assunto una sua collaboratrice nella propria università telematica dal 2019. Dichiarazioni che hanno scatenato la reazione di Raffaele Nevi ha smentito categoricamente le affermazioni definendole false e annunciando querele, precisando che fu Bandecchi a chiedergli nel 2019 di accogliere una dipendente della sua università e non viceversa. Le premesse per un’alleanza sembra ci siano tutte.

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