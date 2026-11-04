Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
4 novembre 2026
1 min di lettura
Amministratore

Nello stomaco 102 involucri di eroina, arrestato un 36enne

36enne arrestato a Perugia con 1,2 kg di eroina nello stomaco. Scopri l'intervento dei Carabinieri e le indagini in corso. Leggi di più.

Nello stomaco 102 involucri di eroina, arrestato un 36enne

E’ stato arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni nel cui stomaco sono stati rinvenuti 102 involucri di eroina, per un peso complessivo di 1,2 kg.

I Carabinieri di Perugia nel corso di un servizio di pattugliamento presso la fermata degli autobus di Piazza Partigiani, hanno sottoposto a controllo l’uomo durante il quale è stato notato un anomalo rigonfiamento nell’addome. Circostanza che ha reso necessario il suo accompagnamento presso una struttura sanitaria per gli opportuni approfondimenti diagnostici.

Gli accertamenti all'ospedale hanno consentito di rilevare la presenza, all'interno del suo stomaco, di 102 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo di circa 1,2 chilogrammi.

L'uomo è stato ricoverato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, al fine di consentire le necessarie valutazioni e cure mediche. Ultimate le procedure sanitarie e dopo le dimissioni, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

 

 

 

 

 

 

 

Tag

Perugia

Parole chiave

arresto Perugia eroina Carabinieri stupefacenti controllo autobus indagini preliminari traffico droga Perugia

Articoli correlati