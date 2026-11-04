E’ stato arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni nel cui stomaco sono stati rinvenuti 102 involucri di eroina, per un peso complessivo di 1,2 kg.

I Carabinieri di Perugia nel corso di un servizio di pattugliamento presso la fermata degli autobus di Piazza Partigiani, hanno sottoposto a controllo l’uomo durante il quale è stato notato un anomalo rigonfiamento nell’addome. Circostanza che ha reso necessario il suo accompagnamento presso una struttura sanitaria per gli opportuni approfondimenti diagnostici.

Gli accertamenti all'ospedale hanno consentito di rilevare la presenza, all'interno del suo stomaco, di 102 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo di circa 1,2 chilogrammi.

L'uomo è stato ricoverato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, al fine di consentire le necessarie valutazioni e cure mediche. Ultimate le procedure sanitarie e dopo le dimissioni, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.