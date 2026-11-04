Bandecchi corteggia FI e FdI e pone il veto su Vannacci

Mentre è alle prese con la crisi di maggioranza a Palazzo Spada, il sindaco Stefano Bandecchi tesse la trama politica che dovrebbe avvicinarlo a un'alleanza con Forza Italia e il centrodestra. Il sindaco di Terni parla chiaro in un'intervista a “Il Foglio” contestuale a un post sul social “X” di Giovanni Donzelli (responsabile di FdI) in compagnia con i vertici di Alternativa Popolare. "Fisseremo un altro appuntamento prossimamente e vediamo cosa mi vogliono proporre. Riaffidare l’Italia alle sinistre che vedo oggi per me è spaventoso" – è la sintesi di quanto dichiarato da Bandecchi a Riccardo Carlino, firma del popolare quotidiano.

Asse Bandecchi-centrodestra

Nella giornata del 2 novembre Stefano Bandecchi ha incontrato i senatori di Forza Italia ai quali ha proposto il suo 1% rispetto al quale il partito azzurro sembrerebbe interessato, mentre lo scorso venerdì 30 ottobre, Giovanni Donzelli ha ricevuto i vertici di Alternativa Popolare, partito del quale Bandecchi è stato coordinatore. Il sindaco e presidente della Provincia di Terni ha poi rivendicato la paternità dei primi accordi con il centrodestra in occasione delle Regionali del 2024 in Umbria e Liguria. In Umbria sappiamo tutti come è andata, con gli stracci voltati dopo la debacle dell'asse Tesei-Bandecchi.

Bandecchi “Valgo da solo l’1%”

“Non credo che il mio partito da solo possa contare chissà quanto – spiega Bandecchi – ma alle prossime elezioni ci sarà un fronte liberale di destra e uno socialista di sinistra. Bisogna essere partigiani, stare da una parte. Riaffidare l'Italia alle sinistre che vedo oggi per me è spaventoso”. Poi la considerazione sulla sua persona: “Oggi il nome di Stefano Bandecchi, in Italia, un uno e mezzo percentuale lo vale da solo, se gli fa schifo...ognuno facesse i propri conti. Ogni voto in queste elezioni è fondamentale”.

Veto su Vannacci

Facendo pesare il suo punto percentuale Bandecchi cerca anche di dettare le condizioni e pone il veto su Vannacci che, a detta del sindaco, dovrebbe essere lasciato fuori dalla coalizione di centrodestra: “Vannacci va lasciato fuori, lui è più socialista dei socialisti e anche gli italiani se ne stanno accorgendo”.