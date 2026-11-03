Questa volta l'insulto è costato 10mila euro al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, cifra con la quale dovrà risarcire l'imprenditore Amerigo Marzi (conosciuto a Terni per essere tra l’altro titolare di AM Television) per una 'diffamazione' (questa l’accusa) avvenuta nel 2024 tramite il social Instagram. Il contenuto del messaggio rimasto online per oltre un anno è un “vaffanculo”.

Bandecchi diffamò imprenditore, 10mila euro ad Amerigo Marzi

L'imprenditore ha deciso di sporgere denuncia rispetto all'offesa ricevuta, accolta dal Tribunale di Terni e, in due anni, si è arrivata all'udienza lampo nell'ambito della quale il reato è stato estinto “per condotta riparatoria”. In altre parole Bandecchi ha risarcito con 10mila euro la parte offesa tutelata dall'avvocato Danilo Parroni.

Risarcimento in beneficenza

“Ho deciso di utilizzare questa somma per scopi benefici – ha dichiarato l'imprenditore Amerigo Marzi a Tuttoggi.info – ho già eseguito alcuni bonifici in favore della Comunità fondata da Don Pierino, a un'altra che si occupa di sostenere i giovani del Kenya e un'altra parte della somma sarà destinata a Oncologia. Non li considero soldi guadagnati – ha specificato Marzi – pertanto è giusto che siano distribuiti a chi si trova in situazioni di fragilità”.

Bandecchi e il vizietto dell’insulto

Non è certo la prima volta che il sindaco finisce al centro dell'attenzione per questioni legate a un linguaggio poco appropriato sui social. Era sempre il 2024, evidentemente un anno particolarmente 'prolifico' dal punto di vista dell'elocuzione, e il social era sempre Instagram. Molti ricorderanno la vicenda legata al contenzioso con un privato cittadino nell'ambito della quale Bandecchi si espresse così nei confronti degli avvocati dell'uomo: “Lei non spenda più soldi con le teste di cazzo dei suoi avvocati – ecco le parole di Bandecchi al cittadino – i suoi avvocati sono ladri e glielo metto per iscritto. Lei ha già perso 3 cause e non si potrà più fare niente”. Questo è soltanto uno di alcuni episodi che potremmo citare, per altri si potrebbe chiedere al presidente del consiglio comunale, Sara Francescangeli, che numerose volte è dovuta intervenire per richiamare il ‘suo’ sindaco a un linguaggio più consono.

La reazione dell’Ordine degli Avvocati di Terni

Severa fu la risposta dell'Ordine Degli Avvocati di Terni: “l Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, ha avuto notizia della pubblicazione, in data 21.10.2024, da parte del Sindaco della città di Terni Sig. Stefano Bandecchi sulla piattaforma social media “Instagram” di un video nel quale lo stesso proferisce epiteti dal contenuto denigratorio ed offensivo nei confronti degli Avvocati difensori di un cittadino che aveva intentato delle cause nei confronti del Comune di Terni per il riconoscimento di un tracciato come strada pubblica, senza avere avuto almeno contezza del loro operato e delle presumibili vicende giudiziarie che si sono avvicendate.

Per tale ragioni, il COA di Terni stigmatizza severamente tale comportamento del Primo Cittadino, risultando tali affermazioni gravemente lesive della dignità non solo dei predetti Avvocati, ma dell’intera Avvocatura, di cui viene in tal modo immotivatamente compromessa l’immagine pubblica ed il decoro professionale”.