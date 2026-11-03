Un tricolore di 220 metri quadrati scenderà dal cielo, il 4 novembre 2026 ad Assisi, lanciato da tre paracadutisti sopra la Basilica di Santa Maria degli Angeli, in segno di pace e in ricordo dei quattro militari italiani morti in Bosnia.

L’iniziativa è stata promossa dalla società sportiva Lazio Paracadutismo e dall’Aero Club Real Lazio, in collaborazione con il Comune di Assisi, in occasione della festa dell’unità nazionale e della giornata delle forze armate, nell’anno speciale dell’ottavo centenario francescano. L’evento avverrà alle ore 15.00, davanti alla Basilica, quando Giuseppe Tresoldi, Claudio Carbone e Giorgio Squadrone, tre ex militari e paracadutisti esperti, si lanceranno da un bimotore in volo per atterrare sul sagrato della chiesa con la maxi bandiera italiana. Il velivolo partirà dall’aeroporto di Foligno, volando a circa 1600 metri di quota, mentre il lancio è previsto a circa 1200 secondo le condizioni del vento. Le operazioni verranno coordinate da terra da Carmine Della Corte, presidente delle due realtà sportive del Lazio che hanno promosso la manifestazione insieme al Comune.

È la prima volta che un evento del genere avviene ad Assisi, davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Ad attendere l’atterraggio del Tricolore, ci sarà il sindaco Valter Stoppini. I tre uomini che domani si lanceranno sono campioni di volo militare e civile, componenti della Nazionale italiana paracadutisti dell’Aeroclub Italia, con all’attivo migliaia di lanci, riconoscimenti nazionali e internazionali. L’iniziativa è aperta a tutti, il pubblico potrà assistere allo spettacolo dal cosiddetto vascone della Basilica di Santa Maria degli Angeli.