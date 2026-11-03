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3 novembre 2026
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Chirurgia del ginocchio, al Santa Maria formazione internazionale

Il reparto di ortopedia a Terni ha ospitato una tappa del corso europeo Siagascot dedicato alla chirurgia del ginocchio accogliendo due chirurghi italiani e due dall’estero

Chirurgia del ginocchio, al Santa Maria formazione internazionale

L’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ha ospitato una tappa della SIAGASCOT–NVA European Fellowship, un percorso internazionale di formazione dedicato alla chirurgia del ginocchio, accogliendo quattro giovani chirurghi, due italiani e due provenienti dall’estero.

Due giornate caratterizzate da attività chirurgica, discussione dei casi clinici e confronto sulle tecniche operatorie, offrendo ai partecipanti un’occasione di approfondimento e crescita professionale attraverso la condivisione delle esperienze.

La tappa ternana si inserisce in un percorso formativo che ha coinvolto anche la realtà ortopedica di Perugia, valorizzando la collaborazione tra professionisti e strutture del territorio e la loro partecipazione a programmi di formazione specialistica di respiro internazionale.

L’iniziativa - spiega il direttore generale, Andrea Casciari - testimonia il ruolo dell’Ortopedia dell’Azienda Ospedaliera di Terni non soltanto nell’attività clinica e chirurgica, ma anche nella formazione delle nuove generazioni di specialisti e nella diffusione delle competenze. Un impegno che contribuisce a rafforzare il confronto scientifico, l’aggiornamento professionale e le relazioni con la comunità ortopedica internazionale”.

Tag

Terni

Parole chiave

Ortopedia Terni chirurgia del ginocchio giovani chirurghi fellowship europea Ospedale Santa Maria

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