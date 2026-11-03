L’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ha ospitato una tappa della SIAGASCOT–NVA European Fellowship, un percorso internazionale di formazione dedicato alla chirurgia del ginocchio, accogliendo quattro giovani chirurghi, due italiani e due provenienti dall’estero.

Due giornate caratterizzate da attività chirurgica, discussione dei casi clinici e confronto sulle tecniche operatorie, offrendo ai partecipanti un’occasione di approfondimento e crescita professionale attraverso la condivisione delle esperienze.

La tappa ternana si inserisce in un percorso formativo che ha coinvolto anche la realtà ortopedica di Perugia, valorizzando la collaborazione tra professionisti e strutture del territorio e la loro partecipazione a programmi di formazione specialistica di respiro internazionale.

“L’iniziativa - spiega il direttore generale, Andrea Casciari - testimonia il ruolo dell’Ortopedia dell’Azienda Ospedaliera di Terni non soltanto nell’attività clinica e chirurgica, ma anche nella formazione delle nuove generazioni di specialisti e nella diffusione delle competenze. Un impegno che contribuisce a rafforzare il confronto scientifico, l’aggiornamento professionale e le relazioni con la comunità ortopedica internazionale”.