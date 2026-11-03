“Botte” di Halloween, 18enne aggredisce addetto a sicurezza e ferisce carabiniere

La notte di Halloween si è chiusa con un bilancio di tensione e una denuncia a Città di Castello. I carabinieri tifernati hanno deferito in stato di libertà un giovane di 18 anni, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ai danni di un militare dell'Arma.

L'aggressione fuori dal locale e la fuga

L'episodio è maturato nell'ambito dei controlli straordinari predisposti dalle forze dell'ordine per la notte del 31 ottobre. La chiamata al 112 è scattata a seguito dell'aggressione subita da un addetto ai servizi di sicurezza della discoteca Formula, colpito mentre era impegnato nel filtraggio e nella gestione degli ingressi.

I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno prestato i primi soccorsi al vigilante — affidato poi alle cure dei sanitari del 118 — e raccolto le prime descrizioni utili per identificare l'aggressore, che nel frattempo aveva tentato di far perdere le proprie tracce.

L'inseguimento e il ferimento del militare

Le ricerche a largo raggio hanno consentito ai militari di individuare il 18enne a breve distanza dalla discoteca. Alla vista delle divise, il giovane ha tentato nuovamente la fuga a piedi. Raggiunto da uno dei carabinieri dopo un breve inseguimento, il ragazzo ha opposto una forte resistenza: nella colluttazione entrambi sono caduti a terra.

Ad avere la peggio è stato il militare, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni dai medici del pronto soccorso, mentre il giovane è rimasto illeso ma è stato denunciato a piede libero.

Il bilancio dei controlli, verificate 32 persone. Tre con la droga

L'intervento rientra in un dispositivo di controllo ad "alto impatto" che ha visto impegnate le pattuglie nella verifica dei punti di aggregazione giovanile. Nel corso della nottata sono stati setacciati due locali notturni, identificando 32 persone e sottoponendo a controllo 18 veicoli.

L'operazione ha portato inoltre alla segnalazione alla Prefettura di Perugia di tre persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Dall'Arma confermano che i servizi straordinari di prevenzione proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.