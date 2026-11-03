"Siamo qui a inchinarci a loro. Lo Stato si inchina a loro”. Sono le parole che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha rivolto ai parenti dei quattro militari italiani morti per la caduta dell’elicottero su cui si stavano esercitando, in Bosnia.

Dal pulpito della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, dove si è svolta la cerimonia funebre, il ministro ha aggiunto: “La famiglia della Difesa c'è oggi, ci sarà domani e sarà sempre al vostro fianco e al loro fianco perché loro hanno servito questo Paese con un onore che ricade su ognuno di noi e di cui ognuno di noi beneficia tutte le volte che andiamo all'estero. Loro sono l'Italia migliore”.

Le quattro vittime

I quattro caduti sono i sergenti dell'Aviazione dell'Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi (di stanza a Viterbo, il secondo orvietano) e il tenente Franco Adriano Zecchillo con la sergente Laura Procacci (appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana).

Un monumento per i militari italiani

Annunciando che in Bosnia, sul luogo della tragedia, sarà realizzato un monumento in memoria dell’impegno e del sacrificio dei militari italiani che erano e sono lì per cercare di dare un futuro a quella terra dei Balcani lacerata dai conflitti etnici e religiosi. Ora il monumento, per volontà concorde della comunità musulmana, cattolica e ortodossa.

“Seminatori di germogli di pace”

Nella sua omelia monsignor Gian Franco Saba ha chiamato i quattro militari morti e gli altri che in questi anni hanno svolto servizio in Bosnia e in altre zone del mondo dilaniate dai conflitti, come “seminatori di germogli di pace mediante la promozione degli aiuti umanitari”.

Al termine della cerimonia funebre i quattro feretri hanno lasciato la Basilica, accompagnati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni e dalle altre cariche dello Stato.

(foto dalle immagini Rai)