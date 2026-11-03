Controlli straordinari della Polizia di Stato a Perugia e nella provincia nell’ambito di una operazione nazionale: 11 persone denunciate, tra cui due minorenni, oltre 1.000 identificazioni e sequestri mirati tra esercizi e aree della movida.

Si è chiusa con undici persone denunciate, tra cui due minorenni, e 1.041 identificazioni l’attività della Polizia di Stato a Perugia e nella provincia, parte di una più ampia azione nazionale di contrasto alla criminalità giovanile coordinata dal Servizio centrale operativo e durata due settimane.

Nel Perugino gli agenti hanno intensificato i controlli in strada e nei luoghi di aggregazione, con verifiche su 474 veicoli, 108 esercizi commerciali, 63 sale giochi, nove abitazioni e quattro locali. Sono stati deferiti in stato di libertà nove maggiorenni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, rissa e falsità materiale; due minorenni sono stati denunciati a vario titolo per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.

Le parole del prefetto

Sull'operazione è intervenuto anche il prefetto di Perugia, Paolo Canaparo: “I risultati dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Perugia contro la criminalità giovanile confermano la costante ed incisiva presenza delle Forze di Polizia sul territorio".

Aggiungendo: "Al fine di rafforzare l’azione di prevenzione in Provincia secondo le direttive impartite dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, saranno implementati i servizi di vigilanza e controllo per contrastare i fenomeni di microcriminalità e spaccio, che alimentano allarme sociale”.

Il bilancio locale

L’azione di prevenzione e controllo nel territorio provinciale ha prodotto anche sequestri mirati. Come da dettaglio:

Sequestri: 22 grammi di sostanza cannabinoide, un bilancino di precisione, tre armi bianche, un’auto e 145 euro in contanti.

Ambiti ispezionati: aree dello spaccio e luoghi della movida, con il supporto dei Reparti prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia di Stato.

L’operazione ha coinvolto le 106 squadre mobili italiane, con un’attenzione particolare ai contesti più esposti a fenomeni di devianza e illegalità.

A livello nazionale

I risultati perugini si inseriscono in un contesto operativo esteso su tutto il Paese, con attività di prevenzione e repressione rivolte a reati contro la persona e il patrimonio, spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi.

Giovani controllati: 236.138 in totale, tra cui 23.060 minorenni.

Arresti: 644 complessivi, di cui 575 maggiorenni e 69 minorenni.

Denunciati: 1.695, tra cui 373 minori.

Sequestri: 69,4 chili di cocaina, oltre 174 chili di cannabinoidi, 328 grammi di eroina, 28 armi da fuoco e 210 armi bianche.

Monitoraggio online: 1.115 profili social osservati; per tre, in provincia di Torino, è stata avanzata richiesta di oscuramento per contenuti violenti e ostentazione di armi.

Il dispositivo in Umbria

Il dispositivo messo in campo nel Perugino evidenzia una strategia integrata che combina presenza sul territorio, prevenzione e azione repressiva nelle aree a maggior rischio. Per una comunità come quella umbra, caratterizzata da una forte rete sociale e da un tessuto produttivo diffuso, la tutela degli spazi pubblici e dei luoghi di aggregazione giovanile è un fattore abilitante per sicurezza, vivibilità e attrattività urbana.

Questi interventi rafforzano la capacità di risposta istituzionale e aprono margini di lavoro con scuole, associazioni e famiglie su educazione alla legalità, uso consapevole dei social e prevenzione delle dipendenze. In questa prospettiva, la continuità dei controlli e l’ascolto dei territori possono favorire una prevenzione precoce dei comportamenti a rischio.