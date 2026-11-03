Cartelli turistici E45, rientra caso Citerna. Borgo sarà inserito nel progetto regionale

Alla fine anche Citerna sarà inserita nel progetto di segnaletica turistica della E45, lasciando dietro di sé la scia di polemiche, che per giorni ha visto contrapposti Comune e Regione Umbria.

La vicenda era esplosa con l'avvio della seconda fase del piano promosso dall'Ente regionale in collaborazione con Anas: 18 cartelloni di grandi dimensioni pensati dall'assessore regionale Francesco De Rebotti per “trasformare la E45 in una vetrina per l'Umbria”. Tra le tappe dell'Altotevere figuravano San Giustino, Montone, Umbertide e Monte Santa Maria Tiberina, ma non Citerna. Un'esclusione che aveva scatenato l'ira degli assessori comunali Samuel Fedele e Valentina Ercolani, pronti a denunciare una presunta ritorsione politica ai danni dell'unico Comune altotiberino a guida centrodestra e ad avviare una raccolta firme per tutelare l'immagine di uno dei "Borghi più belli d'Italia".

La telefonata della svolta, Citerna avrà il suo cartello

Il caso si è sgonfiato nelle ultime ore grazie ad un contatto diretto tra i vertici regionali e l'amministrazione locale. È stato lo stesso assessore regionale De Rebotti a telefonare al sindaco Enea Paladino, per confermare che anche Citerna rientrerà ufficialmente nel piano di cartellonistica.

Il primo cittadino ha così espresso soddisfazione per la risoluzione della vicenda, ringraziando De Rebotti "per la correttezza intellettuale dimostrata nel corso del colloquio e rivendicando la segnalazione tempestiva degli assessori Fedele ed Ercolani. “L'obiettivo prioritario - sottolineano dal Municipio - era garantire a Citerna e ai suoi tesori d'arte il giusto riconoscimento lungo la principale arteria di scorrimento regionale”, senza dover alimentare ulteriori scontri.

L'attacco dell'opposizione “Polverone mediatico per coprire problemi veri”

Se sul fronte istituzionale si è arrivati al chiarimento, la polemica si è però spostata sul piano della politica locale. I consiglieri di opposizione di “Insieme Possiamo” – Alessandro Capacci, Cristina Tappini e Francesco Serini – attaccano duramente la giunta comunale, accusandola di “aver orchestrato una messinscena ad arte”.

“La vicenda si è conclusa come doveva, con una semplice interlocuzione tra enti – dichiarano i consiglieri di minoranza –. L'amministrazione ha preferito montare un polverone mediatico e fare del vittimismo contro il governo regionale alle porte della campagna elettorale, cercando palesemente di distogliere l'attenzione dai problemi seri del Comune. Ora che la questione è risolta, la giunta si concentri sulle criticità reali, a partire dalla grave situazione dei cimiteri comunali, dalla carenza di loculi e dalla controversa vicenda delle "fascette verdi". I cittadini meritano rispetto e risposte concrete, non emergenze inventate per nascondere ciò che non funziona”.