Nella giornata del 2 novembre è stato ufficialmente inaugurato un nuovo playground nei pressi del polo scolastico di Staffa Ventia a Casa Del Diavolo. L’area, che prima si trovava in un forte stato di degrado ed abbandono, è stata riqualificata ed ora ospiterà il nuovo impianto sportivo a disposizione delle scuole, ma anche di tutti i cittadini che vogliono allenarsi all’aperto o che non possono permettersi di pagare un abbonamento in palestra.

La struttura ha una superficie di 600 metri quadrati ed è stata costruita grazie ai 320mila euro stanziati dal Governo all’interno del progetto Sport Illumina, promosso dal Ministro Andrea Abodi ed ideato dall’associazione Sport e Salute.

Si tratta però solo del primo dei due playground aperti nella nostra regione: il secondo sarà infatti inaugurato a giugno nel ternano, nel quartiere di Borgo Bovio.

Ferdinandi: “La nostra città non ha periferie”

A presenziare l’evento oltre al Ministro c’era Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, la quale ha mostrato tutto il suo entusiasmo e ribadito l’importanza di ogni angolo della città: “Perugia è una città policentrica e per noi il diritto di accesso ai servizi è lo stesso a Casa Del Diavolo ed a Corso Vannucci. Proprio per questo abbiamo voluto cogliere l’opportunità che ci è stata concessa dal Ministero di tornare a illuminare un luogo abbandonato in nome di un valore come quello dello sport, che non è solo agonismo ma è palestra di vita.

Questo spazio tornerà ad esserci per i nostri ragazzi – ha proseguito – ma anche per gli anziani che potranno uscire di casa e dall’esclusione sociale, perché avere un impianto del genere a portata di mano significa anche questo.

Inaugurare i luoghi non è sufficiente, allora grazie alla collaborazione tra l’Assessorato allo Sport e Sport e Salute siamo riusciti ad ottenere un palinsesto che prevederà la presenza in maniera gratuita di istruttori che aiuteranno i nostri cittadini nell’utilizzo dei macchinari, perché questo significa rendere reali e concreti quei principi di uguaglianza di cui la nostra società ha bisogno” - ha concluso.

Le parole di Mussini

In seguito è stato poi il turno di Luigi Mussini, Assessore allo sport del Comune di Perugia.

“Ricordo che 3 anni fa è stata integrata la nostra carta costituzionale con un comma all’articolo 33, il quale ci consente il diritto alla pratica sportiva in tutte le sue forme. E oggi siamo qui proprio per mettere in atto queste forme, che sono quelle di uno sport in grado di dare ai ragazzi la possibilità di esercitarsi in maniera gratuita senza dover aderire ad una palestra o associazione, e di poterlo fare con i propri amici. Dobbiamo continuare ad illuminare questi luoghi”.

Foto: Francesco d'Atanasio / TuttOggi Foto: Francesco d'Atanasio / TuttOggi Foto: Francesco d'Atanasio / TuttOggi Foto: Francesco d'Atanasio / TuttOggi Foto: Francesco d'Atanasio / TuttOggi Foto: Francesco d'Atanasio / TuttOggi

L’intervento del Ministro in conferenza stampa…

Ha concluso la conferenza Andrea Abodi, Ministro per lo Sport ed i Giovani, che è intervenuto al taglio del nastro: “Non solo a giugno apriremo un altro impianto a Terni, ma ne sono previsti 86 sul territorio nazionale. Questo è il progetto del nostro Governo che si concentra sullo sport della gente, quotidiano e costituzionale. Forse è la prima volta nella storia della Repubblica che abbiamo un approccio così attento e sensibile allo sport come difesa ed immunità dei cittadini. Bisogna prendere il futuro e renderlo presente, e noi lo facciamo anche con le attrazioni adatte a tutti, dai più giovani agli anziani, ma anche a persone con disabilità fisiche grazie alla presenza di tutor e allenatori.

Questa continuerà ad essere Casa Del Diavolo, ma da oggi sarà di un Diavolo buono grazie ad un impianto come questo”.

...E ai nostri microfoni

Durante la conclusione dell’evento, il Ministro ha parlato anche in esclusiva ai nostri microfoni, spiegando cosa può significare per la comunità perugina un’iniziativa del genere: “Rappresenta un’opportunità che non risolve i problemi ma offre un’occasione in più per socializzare a persone di tutte l’età ed anche a chi non può permettersi l’iscrizione in palestra, in quanto questo è un luogo accessibile e coordinato da tecnici che aiuteranno i cittadini nell’allenamento.

Apriremo altri 85 impianti così in tutta Italia nel nome di uno sport che fa bene con la speranza che possano essere vissuti e rispettati”.

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Articolo e immagini di Francesco D'Atanasio