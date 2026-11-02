Il comune di Orvieto ha proclamato due giorni di lutto cittadino, il 3 e 4 novembre per i funerali del sergente Claudio Marchesi.

Martedì 3 novembre, alle 9,00 si terranno nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, i funerali solenni dei quattro militari mentre mercoledì 4 novembre, alle 15,00 nel Duomo di Orvieto, si celebreranno le esequie del 35enne sergente.

Ai funerali solenni a Roma, in rappresentanza della città di Orvieto, parteciperanno il sindaco Roberta Tardani, il vicesindaco Stefano Spagnoli e il presidente del consiglio comunale Stefano Olimpieri. La salma di Marchesi tornerà poi a Orvieto, dalle 13,00 di martedì 3 novembre la Sala consiliare del Palazzo comunale di Orvieto ospiterà la camera ardente che resterà aperta fino alle 20 e, successivamente, dalle 8 alle 13 di mercoledì 4 novembre.

Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, ha firmato l’ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino con cui è stata disposta, in entrambe le giornate, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel comune e negli edifici pubblici. “Con l’ordinanza si invitano la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni, le organizzazioni sociali, le scuole e le attività del territorio a condividere il cordoglio della comunità, promuovendo momenti di raccoglimento e adottando comportamenti improntati alla sobrietà e al rispetto del dolore delle famiglie” si legge nell’ordinanza.

E’ atteso in Italia un altro militare umbro originario di Castel Giorgio, sopravvissuto allo schianto in Bosnia. Era a bordo dello stesso Chinook ed è miracolosamente scampato alla strage con una contusione a una gamba.

Foto credit: screenshot diretta video Agtw Corriere della Sera