Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (lunedì 2 novembre) lungo la strada provinciale 457 tra Beroide e Azzano, nel territorio comunale di Spoleto. Secondo quanto ricostruito, il sinistro ha coinvolto almeno 2 auto e un trattore. Una vettura è finita fuori strada, lungo i campi, con il conducente che è stato poi soccorso dal personale del 118 (intervenuto sul posto con più mezzi) e trasportato all'ospedale di Foligno con alcuni traumi. Non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni.

La viabilità nella zona, lungo la strada che collega Castel Ritaldi a Campello sul Clitunno, ha subìto forti rallentamenti.

L'incidente è avvenuto a poca distanza dal luogo in cui il 13 luglio scorso aveva perso la vita il 49enne Federico Ottaviani, travolto da un furgone mentre viaggiava sulla sua moto.

Proprio per chiedere maggiore sicurezza lungo il tratto spoletino della sp 457 era stata avviata una raccolta di firme, a cui è seguita una richiesta di incontro da parte del Comune di Spoleto - e in particolare dell'assessore alla viabilità Federico Cesaretti - alla Provincia di Perugia, ente competente per l'arteria stradale. In programma ci sono quindi ora degli interventi che possano contribuire a rendere più sicuro il tratto stradale anche se spesso a causare scontri nell'area sono stati in passato sorpassi azzardati.

(Foto di repertorio dell'incidentedi luglio)