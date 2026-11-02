Un profondo e sentito cordoglio unisce attraverso l’Appennino l’Umbria e le Marche, per la scomparsa della presidente della Distilleria Varnelli Spa.

Elda Luchini, vedova Varnelli, è venuta a mancare il primo novembre all’età di quasi 101 anni nel piccolo borgo di Valfornace.

Una donna imprenditrice d’altri tempi, farmacista e Cavaliere della Repubblica, che ha saputo raccogliere l’eredità di una storica azienda conosciuta in tutto il mondo e simbolo stesso delle Marche.

Ha saputo gestire un marchio di fama internazionale in un’azienda interamente al femminile, insieme alle figlie Simonetta, Donatella ed Orietta, che hanno saputo valorizzare una tradizione secolare lanciando nuove sfide e prodotti sempre all’altezza dei mercati globali.

Un esempio di resilienza soprattutto nei periodi bui del terremoto che hanno colpito Umbria e Marche, in particolar modo la piccola Muccia dove ha sede lo stabilimento.

Il Varnelli è un prodotto entrato profondamente anche nella tradizione umbra e folignate in particolare, proprio a Foligno l’azienda è particolarmente legata anche grazie alla sinergia con ‘La Francescana’: l’evento ciclostorico è stato l’occasione per lanciare un cocktail, il ‘Garibaldi’ ed organizzare – a settembre - una mostra con le locandine storiche della ditta nei locali dell’ex Teatro Piermarini in Corso Cavour.

Particolarmente legata alla città della Quintana, la figlia Simonetta che fa parte della Commanderie degli Anysetiers dell’Umbria.

A dare l'annuncio della scomparsa sono le figlie, i nipoti e i pronipoti.

La camera ardente per tributare l’ultimo saluto è allestita presso la sede della Distilleria Varnelli a Muccia in via Girolamo Varnelli n. 10) lunedì 2 novembre fino alle 21:00 e martedì 3 novembre dalle 8:30 alle 11:00.

I funerali si terranno martedì 3 novembre alle ore 15 sempre presso la sede dell'azienda.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da numerosi esponenti del mondo istituzionale delle due regione, si aggiungano le condoglianze della redazione di Tuttoggi.info