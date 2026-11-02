Confermate le rotte estive 2027 per Ryanair, nuovo Direttore Generale Operazioni e Sviluppo e riorganizzazione della società e programma di investimenti da 11,8 milioni di euro. Questi i temi al centro della conferenza stampa di oggi del Consiglio di Amministrazione di SASE. Un quadro che sintetizza il lavoro dei primi cinque mesi e accompagna l’Aeroporto dell’Umbria nella nuova fase di sviluppo.

Rotte estive Ryanair dal 9 novembre

Da lunedì 9 novembre Ryanair aprirà le vendite della Summer 2027 da Perugia, con la conferma di tutte le 10 destinazioni: Barcellona, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Cracovia, Londra Stansted, Malta e Palermo.

Proseguono le trattative per la definizione di un nuovo accordo pluriennale e per creare le condizioni necessarie a una nuova fase di sviluppo, anche già nel 2027 qualora ne maturino le condizioni. Tra i temi al centro del confronto resta la possibile abolizione dell’addizionale sui diritti d’imbarco.

Giovanni Rebecchi nuovo Direttore Generale

Giovanni Rebecchi è il nuovo Direttore Generale Operazioni e Sviluppo di SASE, nominato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Con oltre 25 anni di esperienza nei settori dell’aviazione, dei trasporti e delle infrastrutture, dal 2020 al 2025 è stato Chief Commercial Officer di Trieste Airport, nello stesso periodo il traffico dello scalo è cresciuto da circa 750 mila a circa 1,7 milioni di passeggeri e il network di linea da 8 a 27 destinazioni. Ha ricoperto ruoli di vertice nel Gruppo SAVE (Aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia, per un totale di quasi 20 milioni di passeggeri) e in Alitalia, dove è stato Vice President Network.

Il suo mandato sarà orientato in particolare allo sviluppo del network e dei rapporti con le compagnie aeree, alla crescita del business e allo sviluppo infrastrutturale.

Il punto sui primi 5 mesi del nuovo CdA

E’ stata, quella di oggi, l’occasione per fare un bilancio dei primi cinque mesi del nuovo Consiglio di Amministrazione. Quello che è emerso è una riorganizzazione della società più moderna ed efficiente, introducendo una struttura più collegiale e una più chiara distribuzione delle funzioni, con l’obiettivo di arrivare a decisioni più partecipate, con maggior velocità e precisione.

Con l’approvazione all’unanimità dei soci dell’aumento di capitale, sono stati completati i passaggi necessari per rendere pienamente operativo il programma di investimenti da circa 11,8 milioni di euro fino al 2030, destinato all’adeguamento del terminal, delle infrastrutture di volo e della sicurezza aeroportuale.

Proseguono inoltre gli interventi direttamente promossi da SASE, tra cui la nuova palazzina rent-a-car con parcheggi dedicati e la nuova procedura per l’affidamento del servizio di Aviazione Generale, a partire da gennaio 2027.